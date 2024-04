Feststoffbatterie: Factorial Energy und LG Chem schmieden Allianz

Factorial und LG Chem haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der als Ziel der Zusammenarbeit festgehalten wird, die Entwicklung von Feststoffbatterie-Materialien zu beschleunigen. Man wolle „zukünftige Wettbewerbsvorteile sichern“, indem die Stärken beider Unternehmen kombiniert werden. Nach erfolgreichem Abschluss des Projekts wollen Factorial und LG Chem dann nach eigenen Angaben über die Lizenzierung von Technologien und die Lieferung von Materialien verhandeln.

Factorial Energy ist ein von Mercedes-Benz und Stellantis sowie Hyundai-Kia unterstützter US-Entwickler von Feststoffbatteriezellen, der im Herbst eine erste Entwicklungs- und Produktionsstätte in der Nähe von Boston eröffnet hat. Mit einer Kapazität von 200 MWh soll es sich dabei um die bisher größte Fertigungsstraße für Festkörperbatterien in den USA handeln. Die Mittel zum Aufbau der Fabrik stammen unter anderem aus einer Anfang 2022 abgeschlossenen Finanzierungsrunde über 200 Millionen US-Dollar, die Stellantis und Mercedes-Benz seinerzeit anführten.

In seiner aktuellen Mitteilung bezeichnet Factorial seine „FEST“ genannte Technologie (Factorial Electrolyte System Technology) als „revolutionär“, da sie „das Potenzial hat, das Gewicht von Elektrofahrzeugen radikal zu reduzieren, die Reichweite zu erhöhen, die Ladezeit zu verkürzen und die Sicherheit zu verbessern“.

Bei dem neuen Partner LG Chem handelt es sich um einen der größten südkoreanischen Chemiekonzerne und Konzernmutter des Batteriespezialisten LG Energy Solution. LG Chem produziert zusätzlich zu seinem Kerngeschäft mit Kathodenmaterialien auch Separatoren sowie Leit- und Bindemittel. Außerdem betreibe der Konzern „aktiv Forschung und Entwicklung sowie externe Kooperationen, um seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für neue Materialien als Reaktion auf Veränderungen in der Batterietechnologie der nächsten Generation zu stärken“, wie es heißt.

„Durch diese Zusammenarbeit werden wir zu Technologieführern auf dem Gebiet der Batterien der nächsten Generation“, äußert Jong-ku Lee, CTO von LG Chem. „Wir erwarten, dass wir durch die Erfahrung von Factorial im Bereich der Batterien der nächsten Generation und durch die überlegene Materialtechnologie von LG Chem Festkörpermaterialien sichern können.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit LG Chem, einem der weltweit führenden Anbieter von Batteriematerialien“, ergänzt Factorial-CEO Siyu Huang. „Die Elektrofahrzeugindustrie steht an der Schwelle zu einem dringend benötigten Durchbruch in der Batterietechnologie, und wir glauben, dass enge Partnerschaften in der Lieferkette dazu beitragen werden, diesen Übergang zu beschleunigen. Gemeinsam mit LG Chem treiben wir die Entwicklung der entscheidenden Festkörperbatterietechnologie voran, die die Zukunft der Elektrofahrzeuge eröffnen wird.“

