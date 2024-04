Toyota rüstet auch US-Werk in Indiana für E-Autos um

Zum neuen BEV-Modell, das in Indiana gebaut werden soll, verrät Toyota nur, dass es ein dreireihiges SUV sein wird – also wohl je nach Auslegung mit sechs oder sieben Sitzen. Dazu passt das jüngste Gerücht, wonach Toyota seinen Highlander zu einem reinen Elektro-Modell machen will. Womöglich wird also der elektrische Toyota Highlander in Indiana gebaut.

Im Februar hatte Toyota bereits Investitionen in Höhe von weiteren 1,3 Milliarden US-Dollar in sein Fahrzeugwerk im US-Bundesstaat Kentucky verkündet, um dort künftig auch Elektroautos zu produzieren und eine Batteriepack-Montagelinie zu installieren. Auch in Kentucky wird Toyota ein großes E-SUV bauen. Bei dem Siebensitzer soll es sich um ein völlig neues Modell handeln. Diese Aussage gibt es bei dem dreireihigen E-SUV aus Indiana nicht, daher liegt dort die Vermutung mit der Elektro-Version des Highlander nahe.

Dazu kommt: In Princeton werden heute die Verbrenner-Versionen der Toyota-Baureihen Highlander, Grand Highlander und Sienna sowie das vom Gradn Highlander abgeleitete Lexus-Modell TX gebaut. Beim Highlander der inzwischen vierten Generation handelt es sich um ein 4,95 Meter langes SUV, dass mit Reihenvierzylindern und V6-Benzinern angeboten wird – und in einer Hybridversion.

Bis zu einer Bestätigung seitens Toyota bleibt das aber Spekulation. Gesichert ist, dass durch das Milliarden-Investment in Princeton bis zu 340 neue Arbeitsplätze entstehen sollen, vermutlich vor allem in der Batteriemontage. Die Zellen hierfür sollen aus der fast 14 Milliarden Dollar teuren Toyota Battery Manufacturing North Carolina kommen, einer eigenen US-Batteriefabrik. Diese soll 2025 die Produktion aufnehmen und Batteriezellen für Batterie-elektrische Modelle und Plug-in-Hybride fertigen.

„Wir sind sehr stolz darauf, Qualitätsprodukte zu produzieren und gleichzeitig langfristige, stabile Arbeitsplätze zu bieten, unabhängig von den Veränderungen in unserer Branche“, sagt Tim Hollander, Präsident von Toyota Indiana. „Unser Team ist bestrebt, dieses neue Produkt mit der gleichen Qualität und Leistung zu liefern, die Toyota-Kunden erwarten.“

