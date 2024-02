Toyota gibt Milliarden-Investition zur Elektrifizierung von US-Werk frei

Die neue Investition in das US-Fahrzeugwerk soll unter anderem die Fertigung eines großen E-SUV vorbereiten, das Toyota ab 2025 in Kentucky bauen will. Bei dem Siebensitzer wird es sich nach früheren Angaben um ein völlig neues Modell handeln. Um die US-Fördervorgaben zu erfüllen, werden auch weitere Komponenten aus US-Produktion verbaut – beispielsweise die Batteriepacks, die künftig werksintern montiert werden. Die den Pack zugrundeliegenden Akkus kommen aus Toyotas Batteriewerk in North Carolina, für das der Hersteller kürzlich bereits Investitionen in Höhe von weiteren acht Milliarden Dollar angekündigt hat.

Doch zurück nach Kentucky: Toyota Motor Manufacturing Kentucky ist das größte US-Werk des japanischen Autobauers. Dort wird seit 1989 der Toyota Camry gebaut (inzwischen auch als Hybrid), zudem laufen dort noch der RAV4 Hybrid und der Lexus ES vom Band. Der rein elektrische Siebensitzer-SUV dürfte ein gutes Stück größer werden als der 4,60 Meter lange RAV4 Hybrid und auch den ersten Elektro-SUV der Japaner, den bZ4X (4,69 Meter) übertreffen. Als der damalige Toyota-CEO Akio Toyoda im Dezember 2021 einen Ausblick auf 15 Elektromodelle gab, wurde auch ein „bZ Large SUV“ gezeigt, es wurden aber keine Details genannt.

In seiner aktuellen Unternehmensmitteilung betont Toyota, dass die für das Werk reservierten 1,3 Milliarden US-Dollar die Gesamtinvestitionen in Toyota Motor Manufacturing Kentucky auf fast 10 Milliarden US-Dollar hochschrauben. „Die heutige Ankündigung spiegelt unser Engagement für die Elektrifizierung von Fahrzeugen und weitere Reinvestitionen in unsere US-Betriebe wider“, äußert Kerry Creech, Präsident von Toyota Kentucky. „Generationen von Teammitgliedern haben sich auf diese Gelegenheit vorbereitet, und wir werden auch in Zukunft die Führung übernehmen, indem wir dem treu bleiben, was wir als Unternehmen sind, und unsere Mitarbeiter für kommende Generationen an die erste Stelle setzen.“

Seit 2021 hat Toyota nach eigenen Angaben neue Investitionen in Höhe von insgesamt 17 Milliarden Dollar in seine US-Produktionsstätten beiseite gelegt, um die Elektrifizierung der Standorte zu forcieren. Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei hatte vor einem Jahr berichtet, dass Toyota für 2026 die weltweite Produktion von jährlich einer Million Elektrofahrzeuge anstrebt. Und die US-Standorte innerhalb dieses Rahmens 120.000 BEV-Autos beitragen sollen.

pressroom.toyota.com