CATL plant 10.000 Schnelllader in China

CATL plant nichts Geringeres als „das größte Schnellladenetz der Welt“ aufzubauen, wie das Unternehmen mitteilt. Dazu will CATL im Rekordtempo 10.000 superschnelle Ladestationen in 100 chinesischen Städten errichten, und zwar bis Ende kommenden Jahres. Dies soll aber nicht alleine geschehen, sondern mit Partnern. Denn die Ankündigung erfolgt im Zusammenhang mit der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft von CATL mit dem chinesischen Ladenetzwerk Star Charge.

Beide Unternehmen wollen unter anderem bei Forschung und Entwicklung sowie beim Co-Branding von Hochleistungs-Ladestationen und dem Aufbau eines entsprechenden Ladenetzwerks zusammenarbeiten. Die Partner wollen eine All-in-One-Ladelösung anbieten, die die Identifizierung, Führung, Aufladung, Inspektion, Wartung, Abrechnung und Bezahlung umfasst, um effizientes und erstklassiges Superschnellladen für Besitzer von Elektroautos und Plugin-Hybriden zu ermöglichen.

Als ein Einhorn-Unternehmen für intelligente Energielösungen in Asien und einer der drei großen Betreiber von Ladestationen in China bietet Star Charge Kunden weltweit Lade-, Entlade- und Energiespeichergeräte an und ist in diesem Bereich auch in Deutschland aktiv.

Auf der Grundlage ihrer jeweiligen technologischen Stärken und Marktressourcen wollen Star Charge und CATL im Rahmen ihrer neuen Partnerschaft gemeinsam die Entwicklung von Ladeinfrastrukturen und Dienstleistungsinnovationen vorantreiben, die vor allem das superschnelle Laden umfassen, und die Batterie- und Fahrzeugsicherheit durch die Entwicklung und Anwendung von Technologien zur Integration von Batterieladung und Inspektion weiter verbessern.

catl.com