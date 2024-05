Kia gewährt Ausblick auf gelifteten EV6

Der Kia EV6 ist das erste reine Elektroauto des südkoreanischen Automobilherstellers. Mit seiner 800-Volt-Schnellladefunktion, V2L-Fähigkeit, einer WLTP-Reichweite von bis zu 528 km und einer Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h in nur 3,5 Sekunden ist der EV6 ein Allrounder. Mit der anstehenden Überarbeitung dürfte er in puncto Design, Effizienz, Leistung und Praktikabilität noch attraktiver werden. Einen kleinen Ausblick auf das Facelift gewähren die Südkoreaner nun auf X (vormals Twitter) und versprechen eine „neue elektrisierende Erfahrung“.

Dabei könnte der vollelektrische Crossover auch von den Updates des Anfang März vorgestellten, aufgefrischten Hyundai Ioniq 5 profitieren. Wahrscheinlich ist auch, dass der überarbeitete EV6 mit neuen Leichtmetallrädern ausgestattet wird. Die nun veröffentlichten Bilder zeigen ein neu designtes Rücklicht mit einem schlankeren Beleuchtungsmuster, das sich über die gesamte Breite des Hecks erstreckt. Ein geänderter Stoßfänger könnte ebenfalls zu den Updates gehören. Auch was das Design der Frontscheinwerfer angeht, orientiert sich der EV6 augenscheinlich an seinem großen Bruder, dem EV9 sowie an neuen Modellen wie dem EV3. Im Innenraum sind keine größeren Designänderungen zu erwarten – Kia könnte hier allerdings sein neues Infotainmentsystem ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) einsetzen, das im Kia EV9 sein Debüt feierte.

Foto: Kia Foto: Kia

Wenn der aktualisierte Ioniq 5 als Gradmesser dient, könnte eines der wichtigsten Upgrades des neuen Kia EV6 ein neues optionales Batteriepaket mit einer Energiespeicherkapazität von 84,0 kWh sein. Es wird als Nachfolger für das 77,4-kWh-Batteriepaket des aktuellen Modells erwartet und sollte eine höhere Energiedichte aufweisen, was bedeutet, dass die höhere Energiespeicherkapazität nicht zu einem signifikanten Gewichtsanstieg führen muss. Dank dieser Verbesserung könnte der neue EV6 eine um bis zu 6 Prozent höhere WLTP-Reichweite von rund 560 km erreichen. Könnte – bestätigt ist dies noch nicht.

In der leistungsstarken GT-Variante könnte der neue EV6 mit der 84-kWh-Batterie bis zu 450 km weit fahren – ebenfalls nach WLTP. Neben der um rund 25 Kilometer höheren Reichweite könnte die Top-Variante mit einer etwas niedrigeren Beschleunigungszeit von 3,4 Sekunden (-0,1 Sekunden) von 0 auf 100 km/h aufwarten.

Der überarbeitete Kia EV6 wird in Südkorea voraussichtlich im Juni in den Verkauf gehen. Dafür spricht, dass Kia und Hyundai stets rund einen Monat nach ihren Ankündigungen in den Verkauf starten. Auf den europäischen Märkten müssen die Kunden möglicherweise bis zum vierten Quartal auf die Auslieferung des neuen Modells warten.

twitter.com, insideevs.com

Autor: Sagar Parikh