Sebastian Ewert leitet eMobility-Geschäft von Lichtblick

Zum 1. April 2023 hat der Ökostromanbieter Lichtblick das Deutschlandgeschäft von Eneco eMobility übernommen – aus Eneco eMobility Germany wurde offiziell Lichtblick eMobility. Nun leitet mit Sebastian Ewert ein erfahrener Ladeinfrastruktur-Experte das eMobility-Geschäft des Ökostromanbieters und soll den Ausbau des Bereiches vorantreiben.

„Mit dem Ausbau unseres Geschäftsbereichs wird er Markt- und Produktentwicklung weiter eng abstimmen. Bereits heute ermöglichen wir es Privat- und Gewerbekunden, ihre E-Autos mit unseren elektrischen Mobilitätslösungen zuhause und unterwegs klimafreundlich zu laden. Mit der steigenden Anzahl an zugelassenen E-Autos wird die Nachfrage nach Ladepunkten auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen“, kommentiert Tanja Schumann, Chief Financial Officer (CFO) von Lichtblick, die Personalie.

Lichtblick eMobility bietet Firmen, Immobilienbetreibern und Stadtwerken von der Planung und Installation bis zur Wartung neuer Ladepunkte alles aus einer Hand an und betreibt bundesweit 10.000 Ladepunkte. Teil des Angebots sind zudem Wallboxen und Fahrstromtarife (zu Hause und unterwegs) für Privatkunden.

Vor seinem Wechsel zu Lichtblick war Ewert Geschäftsführer der Mahle chargeBIG und trieb dabei Marktlösungen für skalierbare Ladeinfrastruktur voran – und hat sein Expertenwissen in Sachen Ladelösungen schon in unseren Konferenzen electrive LIVE geteilt.

Seine frischen Eindrücke vom neuen Arbeitsplatz bei Lichtblick eMobility fasst Sebastian Ewert wie folgt zusammen: „Schon in den ersten Tagen wurde meine Erwartungshaltung voll erfüllt. Ich habe ein tolles Team mit hoher Fachkompetenz in den Bereichen Ladeinfrastruktur-Hardware, Backend, Installation und Betrieb vorgefunden. Dazu noch kommt der ersehnte Background aus der Energiewirtschaft. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam in den nächsten Jahren Großes erreichen werden.“

