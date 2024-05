Batterie-Recycling: Ascend Elements holt Call2Recycle an Bord

Das Duo spricht davon, „maßgeschneiderte Batteriemanagement-, Logistik- und Recyclingdienstleistungen“ anbieten zu wollen, „um Kunden bei der Navigation durch die Logistik- und Recycling-Landschaft für Elektrofahrzeug-Batterien zu unterstützen“. Dabei geht es im Kern um das Sammeln und Recyceln von alten Batterien. Dazu wollen sie die Recyclinginfrastruktur und die Technologien von Ascend Elements mit den Sammel-, Logistik- und Nachverfolgungs-Knowhow von Call2Recycle kombinieren.

In der Praxis sollen etwa Autohändlern, Verwertungs-und Reparaturbetriebe Online-Zugriff auf GreenTraxEV erhalten, eine cloudbasierte Plattform von Call2Recycle, die für den Versand von Mid-Life-, End-of-Life- und defekten Elektroauto-Batterien entwickelt wurde. Gemeinsam wollen die beiden US-Firmen auf diese Weise bis zum Ende des Jahrzehnts das Äquivalent von über 300.000 Batteriepaketen für Elektrofahrzeuge sammeln und recyceln.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Ascend Elements fortzusetzen, damit wir gemeinsam den Aufbau einer Infrastruktur für den Transport und das Recycling von Elektrofahrzeugbatterien vorantreiben können“, betont Leo Raudys, CEO von Call2Recycle. Laut Ian Braime, Chief Commercial Officer bei Ascend Elements wird „dieses neue ProgrammAutohäusern, Werkstätten und Recyclern helfen, sich auf die Welle von EV-Batterien vorzubereiten, die in den kommenden Jahren erwartet wird“.

Ascend Elements hat im März 2023 im US-Bundesstaat Georgia eine erste Fabrik für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien im kommerziellen Maßstab in Betrieb genommen. Dort können jährlich bis zu 30.000 Tonnen Akkus verarbeitet werden. Seit Kurzem ist zudem bekannt, dass die US-Firma über ein Joint Venture auch in Polen aktiv wird: Dazu gründen Ascend Elements und das polnische Unternehmen Elemental Strategic Metals ein Gemeinschaftsunternehmen mit Fokus auf das Recycling von Elektrofahrzeug-Batterien. Seinen Sitz wird das Joint Venture im polnischen Zawiercie haben. Und: Auch in Deutschland soll wohl eine weitere Anlage entstehen. In beiden Einrichtungen sollen Akkus zerlegt und geschreddert werden, um „schwarze Masse“ zu erzeugen, die zur Herstellung neuer Batteriematerialien verwendet werden kann.

