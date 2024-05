BYD und Huaihai gründen Joint Venture für Natrium-Ionen-Batterien

Das Gemeinschaftsunternehmen namens Huaihai FinDreams Sodium Battery Technology mit Sitz in Xuzhou in ostchinesischen Provinz Jiangsu wird mit 51 Prozent von der BYD-Batteriesparte FinDreams kontrolliert, die restlichen 49 Prozent werden von Huaihai gehalten. Das mit einem Startkapital von 500 Millionen Yuan (umgerechnet rund 64 Millionen Euro) ausgestattete Joint Venture dient der Herstellung und dem Verkauf von Batterien sowie dem Recycling und der Verwertung gebrauchter Akkus.

Sichtbar wurde die Zusammenarbeit zwischen BYD und Huaihai bereits vor der nun erfolgten Gründung des gemeinsamen Joint Ventures: Anfang des Jahres begann das Duo in China mit dem Bau seiner ersten Fabrik für Natrium-Ionen-Batterien. Die Fabrik in Xuzhou wird auf eine jährliche Produktionskapazität von 30 Gigawattstunden ausgelegt. Die Gesamtinvestitionen in das Projekt werden auf 10 Milliarden Yuan beziffert – umgerechnet knapp 1,4 Milliarden Euro.

Im November hatten BYDs Batterietochter FinDreams und die Huaihai Holding Group einen entsprechenden Vertrag für den Bau des Werks unterzeichnet. In diesem Zuge wurde die geplante Produktionskapazität von 30 GWh pro Jahr bereits publik gemacht, aber zu diesem Zeitpunkt noch kein Zeitplan. Huaihai wurde nach Angaben von „CN EV Post“ 1976 gegründet und ist in den Bereichen Kleinfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Teile und Komponenten sowie Finanzdienstleistungen tätig. Auf seiner Homepage bietet das Unternehmen vor allem zwei- und dreirädrige E-Fahrzeuge an.

Natrium-Ionen-Batterien sind eine in den vergangenen Jahren wieder aufgekommene Technologie, die im E-Auto-Bereich eine klare Kostensenkung mit sich brächten. Schließlich ersetzt das günstige Natrium das inzwischen sehr teuer gewordene Lithium. Ein Aber folgt jedoch auf dem Fuße: Natrium-Ionen-Batterien sind dafür bekannt, eine geringere Energiedichte zu haben.

In China wenden sich die großen Player reihenweise der Natrium-Ionen-Batterietechnologie zu: So plant auch CATL die Produktion von Natrium-Ionen-Zellen. Ebenso das chinesische Startup Zoolnasm. Vor ein paar Monaten sind in China auch die ersten beiden E-Kleinwagen mit Natrium-Ionen-Akkus in Produktion gegangen. Dabei handelt es sich um zwei Kleinwagen-Modelle. Eines läuft bei JAC unter der E-Auto-Marke Yiwei und das andere bei Jiangling Motors Electric Vehicle (JMEV) vom Band.



cnevpost.com