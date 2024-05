Zeekr legt vielversprechenden Börsenauftakt in New York hin

Die Aktien von Zeekr an der New York Stock Exchange werden seit dem Auftakt am 10. Mai unter dem Tickersymbol „ZK“ gehandelt. Die durch die Börsennotierung gesammelten Mittel will Zeekr nach eigenen Angaben zur Weiterentwicklung neuer Technologien und Produkte sowie zum Ausbau seines Vertriebs-, Marketing- und Ladenetzwerks weltweit verwenden. Bewertet wurde das Unternehmen aus Hangzhou bei seinem Börsendebüt mit 6,8 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 6,3 Milliarden Euro. Laut „Reuters“ handelte es sich um den ersten großen US-Börsengang eines in China ansässigen Unternehmens seit 2021.

Der IPO fällt zusammen mit der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, die Importzölle auf chinesische E-Autos im laufenden Jahr von bisher 25 auf 100 Prozent zu vervierfachen. Aus dem Weißen Haus heißt es zur Begründung, dass diese von „umfangreichen Subventionen“ und „nicht marktkonformen Praktiken“ profitierten. Auf diese Weise herbeigeführte Überkapazitäten hätten dazu geführt, dass Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen zwischen 2022 und 2023 um 70 Prozent gestiegen seien – „und damit produktive Investitionen in anderen Ländern gefährden“. Der Zollsatz von 100 % auf E-Fahrzeuge solle „amerikanische Hersteller vor Chinas unfairen Handelspraktiken schützen“.

Kurz vor dieser Bekanntgabe stiegen die Aktien von Zeekr am Freitag um fast 35 Prozent über den Ausgangswert von 21 Dollar pro Aktie. Aktuell sind es 27,63 US-Dollar, also noch immer 32 Prozent Zuwachs. Insgesamt gab das Unternehmen 21 Millionen Aktien aus, nahm also mit einem Schlag 441 Millionen Dollar ein. Andy An, CEO von Zeekr Technology und Präsident der Geely Holding, kommentiert: „Die Börsennotierung von Zeekr am aktivsten und einflussreichsten Kapitalmarkt der Welt ist ein wichtiger Meilenstein auf der globalen Reise des Unternehmens. Heute wird Zeekr zu einem wirklich globalen Unternehmen, das bereit ist, seine Expansion zu beschleunigen und die wachsende globale Nachfrage nach intelligenter Elektromobilität zu erfüllen.“

Seit Anfang des Jahres hat das Unternehmen mit seinen BEV-Auslieferungen in China mehrere Wettbewerber überholt: Zeekr kam in den ersten vier Monaten des Jahres auf 49.148 ausgelieferte Fahrzeuge – mehr als Xpeng (31.214 Einheiten) und Nio (45.673), die kurz zuvor in der Statistik noch vor der Geely-Tochter rangierten. Zeekr wurde 2021 gegründet und ist in China als Elektro-Premiummarke positioniert. Die Gesamtanzahl ausgelieferter Fahrzeuge der Marke beläuft sich seit Gründung auf fast 200.000 BEVs.

Bereits Ende 2022 zeichnete sich ab, dass Geely seine erfolgreiche Tochter ausgliedern und an die Hong Kong Stock Exchange bringen will. Einen entsprechenden Antrag hatte Geely im November 2022 bei der Börse eingereicht.



zgh.com, twitter.com, reuters.com, cnevpost.com