Xpeng dämmt zum Jahresauftakt Verluste ein

Xpeng lieferte von Januar bis März 21.821 E-Autos aus, 19,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz belief sich im ersten Quartal 2024 auf 6,55 Milliarden Yuan (837 Millionen Euro), was einem Anstieg von 62,3 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht.

Aber: An die Entwicklung zum Jahresende 2023 konnte Xpeng nicht anknüpfen – im Q4 2023 wurden über 60.000 Fahrzeuge ausgeliefert und ein Umsatz von 13,05 Milliarden Yuan erzielt. Sprich: Im Vergleich zum Q4 ist der Umsatz im ersten Quartal um 49,8 Prozent zurückgegangen. Die Fahrzeugauslieferungen in China sind aber allgemein stark saisonal geprägt, zudem fallen die mehrtägigen Feierlichkeiten des chinesischen Neujahrsfestes in das erste Quartal.

Der Nettoverlust summierte sich im ersten Quartal 2024 auf 1,37 Milliarden RMB (175 Millionen Euro), verglichen mit 2,34 Milliarden RMB im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 und 1,35 Milliarden RMB im vierten Quartal 2023.

Bei den 21.821 Auslieferungen schlüsselt Xpeng nicht nach den einzelnen Märkten auf. Es ist also unklar, wie viele Fahrzeuge an chinesische Kunden gingen und wie viele in den Export. Klar ist nur: Es wurde zwar das Q1-Ergebnis aus 2023 übertroffen, aber schon das zweite Quartal 2023 war mit 23.205 Einheiten besser als das Q1-Ergebnis 2024. Von den über 100.000 Einheiten im zweiten Halbjahr 2023 scheint Xpeng im ersten Halbjahr 2024 weit entfernt. Die Auslieferungen aus dem April (9.393 Fahrzeuge) deuten zwar eine Verbesserung an, aber nicht stark genug, um im Halbjahr auf einen sechsstelligen Absatz zu kommen.

Die anhaltenden Verluste will Xpeng mit der Skalierung seiner Produktion und der Verbreitung seiner KI-basierten Technologien weiter eindämmen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir wettbewerbsfähige Modelle weltweit auf effizientere Weise auf den Markt bringen und damit die breite Einführung von KI-gesteuerten Smart Cars vorantreiben können“, sagt Xiaopeng He, Chairman und CEO des Unternehmens. „Durch unsere strategische Partnerschaft mit dem Volkswagen Konzern steht Xpeng an vorderster Front, wenn es darum geht, selbst entwickelte intelligente Technologien als Technologie-Enabler zu vermarkten. Es wird erwartet, dass unsere branchenführenden Technologien einen größeren Einfluss auf den Markt gewinnen und bessere finanzielle Erträge erzielen werden.“

xiaopeng.com