Xpeng steigert Umsatz und Verluste

Mit den gesteigerten Auslieferungen haben auch die Einnahmen zugelegt: Der Gesamtumsatz lag bei 30,68 Milliarden Yuan (3,98 Milliarden Euro) und damit 14,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Auch die Verluste stiegen, und zwar von 9,14 Milliarden Yuan in 2022 auf 10,38 Milliarden Yuan (1,35 Milliarden Euro) in 2023. Das entspricht einem um 13,5 Prozent höheren Verlust.

Was Xpeng Mut machen dürfte, ist vor allem die Entwicklung zum Jahresende 2023: Mit neuen Modellen konnten alleine im vierten Quartal 60.158 Fahrzeuge ausgeliefert werden, ein Plus von 170,9 Prozent zum Q4 2022. Auch der Umsatz im Schlussquartal stieg deutlich, hier waren es 153,9 Prozent mehr – und auch 53 Prozent mehr als im dritten Quartal 2023. Ein kleiner Haken: Ende September musste das Unternehmen in China den Preis seines Top-SUV G9 deutlich senken, um den Absatz zu stützen.

„Im Jahr 2023 stiegen die Fahrzeugauslieferungen von Quartal zu Quartal und überstiegen im vierten Quartal 60.000 Einheiten“, sagte Xiaopeng He, Chairman und CEO von Xpeng. „Wenn wir über die kurzfristigen Herausforderungen hinausblicken, steht Xpeng kurz davor, einen großen Produktzyklus zu starten. Wir planen, in den nächsten drei Jahren mehr als zehn neue Modelle auf den Markt zu bringen.“ Bereits vor einigen Wochen hatte Xpeng eine Produktoffensive inklusive zwei neuen Plattformen angekündigt und im Januar ist zudem der Elektro-Van X9 auf den Markt gekommen.

Aber auch wirtschaftlich soll die Entwicklung weitergehen: „Unsere Pläne zur Kostensenkung durch Technologie und Engineering sowie betriebliche Verbesserungen haben begonnen, Früchte zu tragen“, sagt Hongdi Brian Gu, Co-President des Unternehmens. „Unsere Fahrzeugmarge ist im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um etwa zehn Prozentpunkte gestiegen.“ Statt bei -6,1 Prozent im Q3 waren es im Q4 4,1 Prozent Fahrzeugmarge.

Im Investorencall im Anschluss an die Veröffentlichung der Geschäftszahlen kündigte Xpeng zudem an, dass auf der Beijing Auto Show im April die neue Marke des Unternehmens für günstige E-Autos vorgestellt werden soll. Genannt wurde eine Preisspanne von 100.000 bis 150.000 Yuan oder 12.810 bis 19.210 Euro. Das erste Modell soll noch über die 500 Xpeng-Filialen vertrieben werden, später ist ein eigenes Vertriebsnetz geplant.

