Opel bietet Mini-Stromer Rocks Electric für 79 Euro im Monat an

Opel positioniert den 2021 eingeführten Rocks Electric bewusst als Fahrzeug für Jugendliche, denn das Leichtfahrzeug der L6e-Klasse kann maximal 45 km/h fahren und ist daher schon mit der Führerscheinklasse AM ab 15 Jahren fahrbar. Ob Schüler in diesem Alter mal eben 79 Euro im Monat locker machen können, sei dahingestellt, aber Opel glaubt offenbar daran, wenn man den Worten von Opel-Deutschland-Markenchef Patrick Dinger glauben schenken mag: „Mit dem Opel Rocks Electric machen wir Jugendliche ab 15 Jahren mobil – zu Preisen, die sich junge Fahrer auch leisten können. Für gerade einmal 79 Euro monatlich können sie zu zweit auf vier Rädern und mit serienmäßigem Panorama-Glasdach in der Stadt sowie im Umland durchstarten. Das ist innovative und lokal emissionsfreie Mobilität, die dem Nachwuchs mehr individuelle Freiheit ermöglicht.“

Fürs Leasing zu 79 Euro im Monat gilt eine maximale Laufleistung von 5.000 Kilometern pro Jahr. Die Laufzeit beträgt drei Jahre. Zudem wird eine Sonderzahlung von 750 Euro fällig.

Der kleine Opel bietet eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern, die sich mit bis zu 45 km/h zurücklegen lassen. Laden lässt sich der Rocks Electric über normale Haushaltssteckdosen. Und mit einem Wendekreis von 7,20 Meter können Fahrer den 2,41 Meter kurzen und 1,39 Meter breiten (ohne Außenspiegel) Rocks Electric gut durch enge Kurven oder in kleine Parklücken lenken.

Gratis-Wallboxen für Neuwagenkäufer

Unterdessen startet Opel eine befristete Aktion, bei der Käufer von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden eine kostenlose Wallbox im Wert von bis zu 799 Euro erhalten können. Dabei handelt es sich um die eProWallbox Move von Free2Move eSolutions. Privatkunden erhalten die Wallbox in der einfachen Ausführung, für Gewerbekunden ist die Wallbox zusätzlich mit Display, 4G und Plug&Charge-Funktion sowie RFID-Technologie ausgestattet. Die Aktion läuft bis zum 30. Juni.

„Wir bringen die E-Mobilität auf die Straße – mit einer breiten Auswahl an vollelektrischen und elektrifizierten Modellen für alle Bedürfnisse und Anforderungen. Genauso wichtig sind aber auch attraktive Angebote, die Käufer dazu animieren, auf die Elektromobilität umzusteigen. Mit der Gratis-Zugabe einer Wallbox zum Laden zuhause oder am Arbeitsplatz wollen wir den Kunden ihre Entscheidung erleichtern – frei nach dem Motto: lokal emissionsfrei fahren und sparen dabei“, sagt Opel-Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.

