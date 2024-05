Technotrans erhält Großauftrag für E-Bus-Batteriemanagementsysteme

Zum Einsatz kommen soll die mobile Lösung in mehreren neuen E-Bus-Serien, wie das Unternehmen mit Sitz im münsterländischen Sassenberg mitteilt. Technotrans wird insgesamt drei Produktionsstandorte in Frankreich und Tschechien beliefern. Die Produktion und Auslieferung der ersten Komponenten soll noch im laufenden Jahr erfolgen.

Von welchem Fahrzeughersteller der bis dato größte Technotrans-Auftrag im Straßensegment kommt, gibt der Zulieferer nicht an. Aufgrund der Angabe, dass Werke in Frankreich und Tschechien beliefert werden sollen, kommen zwei Hersteller in Frage. Daimler Buses will ab diesem Jahr in seinem ostfranzösischen Werk Ligny-en-Barrois auch den eCitaro als zwölf Meter langen Solobus und in der Gelenkbus-Variante mit 18 Metern Länge bauen. Und in Tschechien, genauer gesagt in Holýšov in der Region Pilsen, produziert Daimler Buses Karosserieteile und Karosserien für Busse der Marken Mercedes-Benz und Setra. Ab 2028 soll der gesamte Rohbau für alle Daimler-Busse, die in den Werken Mannheim, Neu-Ulm und Ligny-en-Barrois endmontiert werden, nur noch in Holýšov erfolgen. Aber: Auch Iveco Bus verfügt über Werke in den beiden genannten Ländern, in Tschechien in Vysoké Mýto und in Frankreich in Rorthais.

Laut Technotrans handelt es sich um eine maßgeschneiderte Lösung für den Kunden, da die Zusammenarbeit bereits mit der Entwicklung und Qualifizierung des Prototyps begonnen habe. „In einem engen und partnerschaftlichen Austausch beider Engineering-Abteilungen“ sei dann das „exakt auf die E-Bus-Serien zugeschnittenes BTMS“ entwickelt worden.

„Mit dieser erfolgreichen Zusammenarbeit belegen wir erneut unser Know-how im Bereich der E-Mobility. technotrans verfügt über das Engineering und die Produktionskapazitäten, um gemeinsam mit unserem Kunden langfristig einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrswesens zu leisten“, betont Technotrans-CEO Michael Finger. „Wir bauen gleichzeitig unsere starke Position in diesem dynamischen Zukunftsmarkt weiter aus und generieren dadurch nachhaltiges Wachstum.“

