VDLs neue Citea-Generation erstmals in den Niederlanden unterwegs

Die Transdev-Tochter Hermes (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Logistiker) wird die Busse auf Stadtlinien in Eindhoven und den Nachbargemeinden einsetzen. Zum Start gibt es eine besondere Aktion: Damit sich die Einwohner Eindhovens vom „Komfort der neuen Busse“ selbst überzeugen können, bietet Hermes eine „Zero Emission Tageskarte an, mit der die E-Busse außerhalb der Stoßzeiten (konkret ab 9 Uhr) kostenfrei genutzt werden können. Die Aktion läuft bis zum 30. Juni.

Der Einsatz der neuen Busse hat sich aber stark verzögert: Bestellt hatte Hermes die ersten 32 Fahrzeuge im April 2021. Damals hieß es, dass die ersten Exemplare ab Januar 2022 rund um Eindhoven eingesetzt werden sollen, der Abschluss der Auslieferung war für den März 2022 geplant. Jetzt wurden die damals bestellten Fahrzeuge Ende Mai 2024 erstmals eingesetzt. 32 weitere Citeas, die Hermes später bestellt hatte, sollen nach aktuellen Angaben im Laufe dieses Jahres folgen.

Der Auftrag von Hermes war seinerzeit der erste für die komplett neue Citea-Generation und Hermes setzt die neuen Busse nun auch als erster Betreiber im Liniendienst ein. Die neuen Busse basieren auf einer komplett neuen Elektroplattform, die in vier Längen angeboten wird – bei Hermes handelt es sich um den LF-122, also den 12,2 Meter langen Solobus. Zwei Besonderheiten: Die Batterien sind nicht mehr auf dem Fahrzeugdach, sondern im Boden verbaut. Zudem besteht die komplette Seitenwand der Busse aus einem durchgängigen Bauteil aus Verbundmaterial, was das Gewicht senken und somit die Reichweite erhöhen soll – neben positiven Effekten auf Vibrationen, Geräuschkomfort und dank der besseren Isolierung auch auf den Energieverbrauch beim Heizen bzw. Kühlen des Innenraumes.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Citeas der neuen Generation das Straßenbild von Eindhoven und Umgebung prägen werden. Hermes und Eindhoven haben damit eine Premiere in den Niederlanden“, sagt Richard van den Dungen, CCO VDL Bus & Coach. „Der Reisende und der Fahrer werden ein äußerst komfortables Fahrerlebnis haben, auch in dem Wissen, dass diese Fahrt umweltfreundlicher ist als die Fahrten mit den vorherigen Busgenerationen.“

Martijn Mentink, Regionaldirektor von Hermes, ergänzt: „Mit diesen neuen emissionsfreien Stadtbussen machen wir den nächsten Schritt hin zu einer völlig emissionsfreien Flotte in Südost-Brabant. Die Entwicklung steht auch ganz im Einklang mit der Vision des Auftraggebers für den öffentlichen Verkehr, die Provinz Nordbrabant. Das ist eine gute Nachricht sowohl für sie als auch für die Bewohner unserer Region.“

vdlbuscoach.com