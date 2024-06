Acciona Energia errichtet 1.000 neue Ladepunkte in Spanien

Bei dem geplanten Ladeinfrastruktur-Aufbau wird es sich um eine Mischung aus AC- und DC-Lademöglichkeiten mit Leistungen zwischen 22 und 180 kW handeln, wobei mehr als 400 der neuen Ladepunkte zwischen 100 und 120 kW bieten sollen. Details zu den Hardware-Lieferanten macht das spanische Energieunternehmen nicht. Auch ein Investitionsvolumen wird nicht genannt.

Die insgesamt 1.000 neuen Ladepunkte sollen in Gebieten mit hoher Verkehrsdichte und in der Nähe von u. a. Restaurants, Einkaufszentren oder auch Hotels installiert werden. Im nächsten Jahr sollen diese in Betrieb sein. Ob damit Anfang, Mitte oder gar Ende 2025 gemeint ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Klar ist hingegen, dass das Netz des Energieunternehmens mit den neuen Ladepunkten auf über 4.000 Ladepunkte an Stadt- und Überlandstraßen wachsen würde. Hierfür hat Acciona Energia laut eigener Aussage zahlreiche Vereinbarungen mit öffentlichen Einrichtungen wie den Stadtverwaltungen von Collado-Villalba (Madrid), Campdevánol (Gerona) und Onda (Castellón) sowie privaten Unternehmen wie Ikea und Unibail-Rodamco-Westfield getroffen, um hunderte Ladepunkte an ihren Geschäften und Einkaufszentren zu installieren. Ferner will das Unternehmen in Madrid die größte öffentliche Ladestation errichten. Weitere Infos dazu gibt es jedoch nicht.

Mit diesem Schritt „treibt das Unternehmen die Dekarbonisierung des Verkehrs und die Elektromobilität weiter voran“, heißt es. Acciona Energia strebt bis 2030 den Aufbau eines öffentlichen Netzes von insgesamt 25.000 Ladepunkten an, das auf eigene Ladestationen als auch dem für Dritte verwalteten Netz basiert.

acciona.com