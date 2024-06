Iveco und Foton planen Zusammenarbeit bei Elektro-Nutzfahrzeugen

Die angestrebte Partnerschaft ist Teil der übergreifenden Elektrifizierungsstrategie der Iveco-Gruppe, die ihr Angebot an leichten Nutzfahrzeugen ausdehnen will. Dabei geht es konkret um Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von unter 3,5 Tonnen, während der aktuelle Klassiker von Iveco, der Daily, je nach Variante auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 bis 7,2 Tonnen kommt.

Gemeinsam mit Foton, das zur chinesischen BAIC-Gruppe gehört, wird die Iveco-Gruppe die Möglichkeit prüfen, die Iveco-Vertriebskanäle für die Kommerzialisierung eines elektrischen Kastenwagens in Europa und Südamerika in der leichtesten Kategorie bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen zu nutzen. Der künftige Kastenwagen wird sich möglicherweise positiv auf die regionalen und lokalen Lieferketten in Europa und Südamerika auswirken und das Wachstum des Iveco-Verkaufsstellen- und Werkstattnetzes weiter unterstützen.

Die Absichtserklärung mit Foton ist nicht der einzige Vorstoß von Iveco in das Segment unter 3,5 Tonnen: Zu Beginn dieses Jahres unterzeichnete die Iveco-Gruppe außerdem einen Liefervertrag mit Hyundai für ein elektrisches Fahrerhaus mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,5 bis 3,5 Tonnen, das von Iveco in Europa verkauft und gewartet werden soll. Die Partnerschaften der Iveco-Gruppe mit Foton und Hyundai zielen darauf ab, ein umfassendes Angebot an elektrischen Nutzfahrzeugen zu schaffen, die weniger wiegen als der Klassiker Iveco Daily.

Die Absichtserklärung zwischen der Iveco-Gruppe und Foton öffnet die beiden Unternehmen auch für die gemeinsame Erkundung weiterer zukünftiger Synergien, einschließlich der möglichen Lokalisierung von Aktivitäten in Europa und Südamerika, die zu einem späteren Zeitpunkt zu bewerten sind. Auch Liefermöglichkeiten, unter anderem über die zur Iveco-Gruppe gehörende Antriebsstrangmarke FPT Industrial, werden erörtert.

globenewswire.com