Martin Sander wird Vertriebsvorstand von VW Pkw

Sander tritt seinen neuen Posten in Wolfsburg zum 1. Juli an, wie Volkswagen mitteilt. Sander wechselt von der Ford Motor Company nach Wolfsburg und berichtet direkt an Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer.

Schäfer ist voll des Lobes für den Neuzugang: „Mit Martin Sander gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsexperten, eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Martin blickt auf jahrelange Erfahrung in der Automobilindustrie und im Volkswagen Konzern zurück und wird neue Impulse setzen, den Vertrieb der Marke Volkswagen nachhaltig für die Zukunft aufzustellen“, wird Schäfer von dem Unternehmen in der Mitteilung zitiert. „Mit seinem Know-how und seinem Gespür für den internationalen Markt wird er strategische Schwerpunkte gerade auch im Marketing und After Sales Geschäft setzen.“

Imelda Labbé hatte das Vertriebsressort der VW-Kernmarke vor rund zwei Jahren übernommen – ein Posten, auf dem es zuletzt häufiger Wechsel gab. Im September 2020 wurde Jürgen Stackmann durch Klaus Zellmer ersetzt. Zellmer wechselte aber als Nachfolger von Thomas Schäfer als CEO zu Skoda, als Schäfer VW-Marken-CEO wurde. Schäfer attestiert Labbé jetzt, „mit ihrer hervorragenden Vertriebsexpertise Marktanteile gesteigert und Volkswagen auch in der Werbung wieder das typische Gesicht zurückgegeben“ zu haben. „Imelda Labbé hat wichtige Impulse in der Neuausrichtung der Marke für die Zukunft gesetzt. Ich habe großen Respekt für ihren Einsatz und ihre Leistung und wünsche Imelda für die Zukunft alles Gute“, so Schäfer.

Für Labbés Nachfolger Sander ist die neue Aufgabe in Wolfsburg eine Rückkehr in den Konzern: Bis zu seinem Wechsel zu Ford als Deutschlandchef Anfang 2022 (samt Beförderung zum General Manager für Ford Model e in Europa im selben Jahr) war Sander vor allem bei Audi aktiv. Dort hatte er eine Reihe verschiedener Führungspositionen in Nordamerika und Europa inne – unter anderem Positionen als Senior Vice President of Sales für Europa, Deutschland, Amerika und UK. Sander hat aber nicht nur eine Vergangenheit im Konzern, sondern auch in Niedersachsen: Er ist in Hildesheim geboren und hat an der TU Braunschweig sein Studium als Diplom-Ingenieur abgeschlossen.

Für die Berufung in den Markenvorstand waren die Herkunft und das Studienfach wohl weniger entscheidend als seine professionelle Erfahrung. Gerade die Position als General Manager Europa für die Model-e-Sparte von Ford hebt VW hervor: „Damit verantwortete er die Entwicklung Elektrofahrzeuge sowie die Entwicklung von Software und Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge für Ford in Europa.“ Diese Erfahrung wird Sander in Wolfsburg wohl gut einsetzen können.

Wer auf Sander bei Ford als Geschäftsführer der Ford-Werke GmbH und General Manager Model e in Europa folgen wird, ist noch nicht bekannt. Laut Informationen des „Kölner Stadtanzeigers“ werde es „wohl erstmal eine Interimslösung geben“. Sander verlässt Ford konkret zum 12. Juni. Bereits bei dem wichtigen Termin in dieser Woche, dem Produktionsstart des elektrischen Ford Explorers in Köln (pikanterweise mit VW-Technik), nahm Sander bereits nicht mehr teil.

