Tesla Semi soll auf rund neun Tonnen Leergewicht kommen

Auf der kürzlich gestiegenen Nutzfahrzeug-Messe Act Expo in Las Vegas sind neue Infos zu Teslas Elektro-Truck Semi gestreut worden. In Aufzeichnungen auf „Youtube“ ist verfolgbar, wie Dan Priestley, Senior Manager von Tesla, einen Vortrag zum Semi hält und dabei unter anderem erwähnt, dass die Massenfertigung des Modells 2026 starten soll, sich die entsprechende Fabrik in Nevada im Bau befindet, ein Output von 50.000 E-Lkw im Jahr angestrebt wird und Tesla bereits 3,5 Millionen Meilen mit Semi-Trucks zurückgelegt haben soll.

Zu den weiteren eher allgemein gehaltenen Angaben gehört, dass das Modell bei voller Zuladung um 65 Prozent effizienter sei als vergleichbare Diesel-Lkw und dass der Verbrauch im Flottendurchschnitt bei 1,7 kWh /Meile liege. Letzteren Wert nannte Firmenchef Elon Musk bereits 2022.

Eine sehr griffige Angabe lieferte Priestley aber auch: Das Leergewicht des Semi soll unter 20.000 bzw. 23.000 Pfund liegen (Standard bzw.. Long Range Version), was umgerechnet 9.072 bzw. 10.433 Kilogramm entspricht. Als Reichweite werden die bekannten 500 bzw. gut 800 Kilometer angegeben (Originalangabe: 300 bzw. 500 Meilen). Mit den genannten Leergewichten soll der Semi auf dem Niveau oder sogar unter denen von Diesel-Pendants in der Konfiguration 6×4 liegen, heißt es. Priestley gibt während seines Vortrags an, dass sich Tesla sehr klar darüber sei, dass die Maximierung der Nutzlast der Schlüssel zum Erfolg seines E-Lkw sei.

Dazu folgender Exkurs: In den USA fällt der Semi in die Lkw-Klasse 8 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 80.000 lbs (rund 36,3 Tonnen). Elektro-Lkw dürfen diese Grenze in den USA nochmals um 2.000 lbs überschreiten, was umgerechnet 37,2 Tonnen bedeutet. Wir erinnern uns: Tesla gab 2022 an, bei einer Demonstrationsfahrt die genannte Maximalreichweite von 500 Meilen mit einem 82.000-lbs-Semi absolviert zu haben – also unter Vollbeladung.

Bisher war das Eigengewicht des Semi, das ja die Nutzlast determiniert, ein großes Fragezeichen. Wie das US-Portal Electrek in einem früheren Artikel ausführte, können Klasse-8-Lkw ein Eigengewicht von 12.000 bis 25.000 lbs (rund 5,4 bis 11,3 Tonnen) auf die Waage bringen, entsprechend stark variiert die Nutzlast. Geht man nun von den nun genannten Leergewichten von 20.000 bzw. 23.000 Pfund aus, blieben abzüglich des jeweils verwendeten Aufliegers (im Schnitt kann man vonrund 14.000 Pfund bzw. 6350 Kilogramm ausgehen) vermutlich ganz grob gerechnet etwa 48.000 bzw. 45.000 Pfund für die Ladung, das entspricht circa 20 bzw. knapp 21 Tonnen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung. Zum Vergleich: Der auf bis zu 44 Tonnen Gesamtzuggewicht ausgelegte E-Fernstrecken-Lkw Mercedes eActros 600 soll mit einem Standardauflieger in der EU auf eine Nutzlast von etwa 22 Tonnen kommen. Der Volvo FH Electric – eher Regional- als Fern-Lkw, kommt auf 23 Tonnen.

Apropos: In der EU gilt ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen, wobei E-Lkw in vielen Ländern der EU ebenfalls mit einem höheren zulässigen Gesamtgewicht als Verbrenner unterwegs sein dürfen. Die Europäische Kommission hat einen Standardisierungs-Prozess angeschoben, das zulässige Gesamtgewicht europaweit auf 44 Tonnen gegenüber 40 Tonnen bei einem Dieselfahrzeug zu erhöhen.

Da Tesla den Semi auf die IAA Transportation nach Hannover bringt, gilt es als wahrscheinlich, dass die Amerikaner auch mit einem Marktstart ihres E-Lkw in Europa liebäugeln. Mitte März brachte Musk bei einem Besuch in Grünheide auch das dortige Werk als künftigen Produktionsstandort des E-Lkw Semi ins Gespräch.

Der texanische Hersteller hat bisher nur eine kleine Anzahl seines E-Lkw gebaut und ausgeliefert. Die meisten werden im eigenen Tesla-Fuhrpark vermutet, außerdem sind 36 Exemplare im kalifornischen Fuhrpark von PepsiCo bestätigt. Die US-Produktion der ersten Exemplare des Semi hatte Tesla im Oktober 2022 gestartet. Weiterhin keine offiziellen Angaben gibt es zur Akku-Kapazität sowie der Leistung der Motoren. Ebenfalls unklar ist der Preis des E-Lkw. Kurz nach der Vorstellung des Prototyps im Jahr 2017 gab Tesla einen „erwarteten Basispreis“ von 150.000 Dollar für das Grundmodell des Semi an. Für eine reichweitenstärkere Variante wurden seinerzeit 180.000 Dollar und für die „Founders Series“-Version 200.000 Dollar genannt. Seitdem hat Tesla sich nicht mehr zu seinen Preisvorstellungen geäußert.



youtube.com, youtube.com (Vortrag in Gänze)