VinFast hat wohl Marktstart in Deutschland vollzogen – abseits der Öffentlichkeit

Wie die „Automobilwoche“ berichtet, hat VinFast seit Jahresbeginn erste Exemplare des VF8 für die interne Nutzung auf deutsche Straßen gebracht und im Mai auch mit Auslieferungen an Kunden begonnen. Eine offizielle Ankündigung erfolgte nicht, obwohl Vinfast sonst nicht um Pressemitteilungen verlegen ist. Die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamt wies laut „Automobilwoche“ Ende April aber 21 in Deutschland zugelassene VF8-Exemplare aus. „Diese Fahrzeuge sind für die interne Nutzung und Kundentestfahrten bestimmt“, ließ VinFast dazu auf Nachfrage verlauten. Und weiter: „Wir freuen uns, anzukündigen, dass die ersten Auslieferungen von Vinfast-Elektrofahrzeugen an Kunden im Monat Mai beginnen werden.“

Damit vollzieht Vinfast endlich den immer wieder verschobenen Marktstart in Deutschland: Für den VF 8 hatte das Unternehmen ursprünglich das vierte Quartal 2022 angepeilt. Nachdem der verschobene Termin im ersten Quartal 2023 ebenfalls nicht gehalten werden konnte, wurde zuletzt das dritte Quartal 2023 und anschließend das vierte Quartal 2023 genannt. Ohne, dass sich etwas tat. Wie viele Elektroautos VinFast nach Europa bringen wird, ist unklar. Ein Insider äußert im Spätsommer 2023 gegenüber Reuters, dass zunächst rund 3.000 VF 8 aus der nordvietnamesischen Produktion des Unternehmens nach Europa exportiert werden sollen, darunter auch einige Exemplare für den israelischen Markt. Bestätigt ist dies nicht.

Zahlen liegen nur für den globalen Absatz vor. Demnach lieferte VinFast eigenen Angaben zufolge im ersten Quartal 2024 insgesamt 9.700 Fahrzeuge aus, was zwar einem Sprung um 444 Prozent zum ersten Quartal 2023 entspricht, allerdings sind die absoluten Zahlen niedrig. Außerdem verweist die „Automobilwoche“ auf das Rechercheportal Hunterbrook, das davon ausgeht, dass zuletzt über die Hälfte der Auslieferungen an Firmen gegangen sind, die wie Vinfast zum großen vietnamesischen Mischkonzern Vingroup gehören.

VinFast wurde 2017 gegründet und begann 2021 mit der Produktion von E-Fahrzeugen. Zuvor stellte es auch Autos mit Verbrennungsmotoren her. Die Expansion von VinFast nach Europa ist Teil eines globalen Wachstumsplans, der den Bau neuer Fabriken in den Vereinigten Staaten und in Indonesien vorsieht und auch auf die USA, Indien, den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika abzielt.

