Eleport stattet 70 Carrefour-Standorte in Polen mit Ladeinfrastruktur aus

Derzeit werde „an den administrativen Abläufen und der Vorbereitung der einzelnen Standorte für die Installation der Geräte gearbeitet“, heißt es in einer Mitteilung. Das Ziel beider Partner sei es , die Ladestationen so schnell wie möglich an allen Standorten in Betrieb zu nehmen. Spätestens jedoch bis 2025. Die ersten Ladesäulen sollen allerdings noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Wann genau ist unklar.

Auch zur Hardware und zu den Ladeleistungen machen beide Unternehmen keine Angaben. Klar ist lediglich, dass es sich um Schnelllader handeln wird. „Dank dieser Partnerschaft werden wir die Möglichkeit haben, den Kunden des Netzes in mehreren Dutzenden polnischen Städten die Möglichkeit zu bieten, ihr Auto während des täglichen Einkaufs schnell aufzuladen“, so Paweł Doleciński, Vertriebsleiter bei Eleport.

Derzeit betreibt der Ladeinfrastruktur-Anbieter nach eigenen Angaben über 800 Ladepunkte in Polen, Estland, Lettland und Litauen und will die Anzahl bis zum Ende dieses Jahres auf 1.350 erhöhen. Nicht zuletzt auch durch Kooperationen, wie sie u. a. mit Carrefour geschlossen wurden.

Das Einzelhandelsunternehmen hingegen sieht den Ladeinfrastruktur-Aufbau an den eigenen Standorten durch den Partner Eleport als Teil der globalen Strategie „Carrefour 2026“, die die Reduzierung der CO2-Emissionen des Unternehmens um 30 Prozent bis 2025, 50 Prozent bis 2030 und 70 Prozent bis 2040 im Vergleich zu 2019 vorsieht. „Wir glauben, dass die Entwicklung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an unseren Standorten uns helfen wird, näher an unseren Kunden zu sein und sie zu ermutigen, kontinuierlich grüne Lösungen zu nutzen. Gleichzeitig ist diese Partnerschaft Teil unserer Bemühungen, das Ziel eines nachhaltigen Verkehrs zu erreichen, was angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen von großer Bedeutung ist“, äußert sich Agata Kopytyńska, Mitglied des Exekutivausschusses und Direktorin für Immobilien, Expansion und Vermögenswerte von Carrefour Polska, zur Partnerschaft.

In den vergangenen Jahren hat Carrefour eine Reihe an Partnerschaften geschlossen. Bereits 2021 teilte das Unternehmen mit, dass Allego bis 2023 an mehr als 200 Standorten in Frankreich mehr als 2.000 Schnellladepunkte für Elektroautos errichten soll. Nur wenige Monate später rief das französische Einzelhandelsunternehmen den Aufbau von Ladeinfrastruktur an all seinen französischen Filialen aus. Bis 2025 sollen an über 700 Carrefour-Märkten in Frankreich insgesamt 5.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Betrieb genommen werden. Zuletzt gab Carrefour Anfang dieses Jahres bekannt, dass Shell und Redevco bis 2025 insgesamt rund 500 Ladesäulen an belgischen Standorten installiert werden sollen.

eleport.com, carrefour.pl (Standorte, auf Polnisch)