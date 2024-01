Shell installiert an belgischen Carrefour-Standorten rund 500 Ladesäulen

Shell, Carrefour und das Immobilienunternehmen Redevco, einem „der wichtigsten Immobilienpartner“ des Einzelhandelsunternehmens, haben mit dem Aufbau von Ladeinfrastruktur an belgischen Carrefour-Filialen bereits im Juli letzten Jahres begonnen.

Insgesamt sollen bis 2025 so rund 500 Ladestationen mit je zwei Ladepunkten in ganz Belgien aufgebaut werden, die Shell betreiben wird. Im Dezember ging bereits der 100. Ladepunkt in Betrieb. Derzeit können somit u. a. an den Filialen in Borsbeek, Ninove, Grimbergen, Koksijde, Kuringen, Hasselt und Edegem Molenveld Elektroautos aufgeladen werden.

Beim Ladeinfrastruktur-Aufbau setzen die Unternehmen auf einen Mix aus AC- (mit bis zu 22 kW Ladeleistung) und DC-Ladestationen (mit bis zu 150 kW). Bisherige Standorte bestehen zumeist aus zwei High Power Chargern und zwischen vier und sieben AC-Ladestationen.

Neben Belgien baut das französische Einzelhandelsunternehmen auch im eigenen Land Ladeinfrastruktur an den eigenen Standorten auf. Bis 2025 sollen so an über 700 Carrefour-Märkten in Frankreich insgesamt 5.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Betrieb genommen werden.

Neben den Schnellladepunkten soll es auch eine nicht näher genannte Zahl an 22-kW-Ladepunkten geben sowie einen kostenlosen Service zum Aufladen von leichten Elektrofahrzeugen wie E-Bikes, E-Tretroller und Elektromopeds

petrolplaza.com, carrefour.be