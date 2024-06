Azubis bauen ID. Buzz um und machen ihn noch nachhaltiger

Bei dem Projekt, das über ein Jahr lang lief, entstand der ID. Buzz Green. Neben zahlreichen, durch die Auszubildenden selbst entworfenen und verbauten Features, wie beispielsweise einem Holzboden, nachhaltigen Reifen und einem neuen Armaturenbrett, gibt es auch ein SolarCafé. Die gesamte benötigte Energie für den Betrieb des Kaffeeautomaten bezieht das Fahrzeug über das eigens installierte Solardach, das außerdem die Batterie des ID. Buzz Green unterstützt und so jährlich einen Reichweitengewinn von bis zu 1.560 km für das Fahrzeug erzielen kann. Das Showcar ID. Buzz Green ist voll fahr- und funktionsfähig und wird zukünftig auf verschiedenen Veranstaltungen und Messen im Einsatz sein.

„Mit dem ID. Buzz Green haben die Auszubildenden der VGRD und von Volkswagen Nutzfahrzeuge in starker Teamarbeit unter Nutzung verschiedenster natürlicher Materialien ein herausragendes und sehr nachhaltiges Fahrzeug geschaffen,“ so Dr. Denis Anic, Projektleiter ID. Buzz Green und Leiter Grundsätze und Kommunikation der Volkswagen Group Retail Deutschland, während der Präsentation des Fahrzeugs beim California Summer Windsurf Cup auf der Nordseeinsel Sylt.

Auf den erfolgreichen Kick-off des Projekts im März 2023 folgten mehrere Monate intensiver Teamarbeit von 14 Auszubildenden der Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD GmbH) und Volkswagen Nutzfahrzeuge, in deren Verlauf ein Volkswagen ID. Buzz in den Räumlichkeiten der Volkswagen Automobile Hannover GmbH in Lehrte vollständig auseinandergenommen und von Grund auf neu aufgebaut wurde. Das Ergebnis, der ID. Buzz Green, feierte seine Premiere während des exklusiven California Summer Opening Events der Surfsaison 2024 am Pfingstwochenende auf Sylt. Die zahlreichen Besucher und Pressevertreter zeigten sich laut VW begeistert von dem nachhaltigen und zeitgemäßen Fahrzeugprojekt und interessierten sich insbesondere für die große Anzahl verwendeter natürlicher und recycelter Materialien.

Details zu den verbauten Teilen: vgrd-gruppe.de/azubiprojekt