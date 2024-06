Eliso setzt auf Abrechungslösung von Monta

Eliso mit Sitz in Stuttgart plant, baut und betreibt Ladeinfrastruktur im Kundenauftrag oder in Eigenregie. Die Ladepunkte in der Offenbacher Doppel-Zentrale von Hyundai Deutschland und Hyundai Europa stammt etwa von Eliso, auch mit Euronics und Möbel AS gibt es ähnliche Vereinbarungen zum Bau von Ladepunkten. Und über die Beteiligung an dem Konsortium Via Deutschlandnetz wird Eliso auch an insgesamt 828 Ladepunkten an 106 Standorten des Deutschlandnetzes in der Mitte und im Norden des Landes beteiligt sein.

Im Zuge der neu gewonnenen Partnerschaft werden eine Vielzahl an Ladepunkten von Eliso mit der Software von Monta ausgestattet, unter anderem jene 828 Ladepunkte im Deutschlandnetz. Über die Monta-Software laufen etwa der Bezahlvorgang und die Abrechnung. „Mit der Software kann Eliso als Betreiber Ladepunkte AFIR-konform verwalten und so zum Beispiel Preise oder die Abrechnung regeln. E-Fahrer*innen wird ein unkomplizierter Bezahlvorgang gewährleistet“, erklärt tefan Schauer-Burkart, Enterprise Sales Director bei Monta. Der Preis für einen Ladevorgang kann in Zukunft durch den Betreiber dynamisch gestaltet werden und ist dabei im Vorfeld ersichtlich.

„Von Anfang an haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jeden Tag an der elektromobilen Zukunft zu arbeiten und die Strukturen für eine nachhaltige Mobilität zu schaffen“, sagt Eliso-Gründer und -CEO Johannes Brodführer. „Umso mehr freuen wir uns, wertvolle Partnerschaften wie die mit Monta zu schließen, um allen Nutzern ein bestmögliches Erlebnis an der Ladesäule zu bieten.“

Monta wurde erst 2020 gegründet und ist seit 2021 in Deutschland aktiv. Das erklärte Ziel ist es, das Laden und Management von Ladestationen zu vereinfachen und zu verbessern – über Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung.

Quelle: Info per E-Mail