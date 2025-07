VW ID.3 erobert im Juni die Spitze der BEV-Neuzulassungen zurück

Insgesamt wurden im Juni in Deutschland über alle Hersteller und Modelle hinweg 47.163 Elektroautos neu zugelassen – 3.571 mehr als im Vorjahresmonat. Allein mit den 2.521 Neuzulassungen entfielen auf den ID.3 der Wolfsburger im vergangenen Monat somit rund 5,4 Prozent der E-Neuzulassungen, womit sich das Modell den ersten Platz unter den Elektroautos in der KBA-Statistik sichern konnte.

Ein Blick auf die beiden verbleibenden Podiumsplätze zeigt, wie knapp das Rennen um die Spitze im Juni-Ranking war: Der Skoda Elroq sicherte sich mit 2.437 Neuzulassungen Rang zwei – nur 84 Einheiten hinter dem ID.3. Auf Platz drei folgte der VW ID.7 mit 2.402 Zulassungen. Zwischen dem Erst- und dem Drittplatzierten lagen damit gerade einmal 119 Fahrzeuge.

Die Plätze vier und fünf gingen ebenfalls an Modelle aus der MEB-Familie: Vom VW ID.4 (inkl. ID.5, das KBA trennt hier nicht) wurden 2.355 Einheiten neu zugelassen. Der Skoda Enyaq kam auf 1.922 Neuzulassungen und belegte damit Rang fünf unter den Elektroautos.

Rang Modell Juni 1 Volkswagen ID.3 2.521 2 Skoda Elroq 2.437 3 Volkswagen ID.7 2.402 4 Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) 2.355 5 Skoda Enyaq 1.922 6 BMW iX1 1.842 7 Cupra Born 1.654 8 Audi Q6 e-tron 1.416 9 Hyundai Inster 1.325 10 Tesla Model Y 1.304

Jenseits der VW-Konzern-Dominanz konnte sich der BMW iX1 mit 1.842 Neuzulassungen den sechsten Platz sichern. Wie bereits in den vergangenen Monaten erreichte der kompakte Elektro-SUV der Münchner erneut die Top Ten. Dahinter landete mit dem Cupra Born jedoch wieder ein MEB-Stromer. Die Seat-Tochter konnte im Juni dieses Jahres insgesamt 1.654 Exemplare des Modells neu zulassen.

Die verbleibenden zwei Plätze in den Top Ten gingen wiederum an Modelle, die nicht aus dem VW-Konzern stammen. Der elektrische Kleinwagen Hyundai Inster (hier unser Fahrbericht) kletterte im Vergleich zum Mai einen Platz nach oben. Von dem Modell verzeichnete das KBA insgesamt 1.325 neue Exemplare. Nach zwei Monaten Abstinenz schaffte es Tesla zurück in die Top Ten. Die 1.304 neuen Model Y reichten am Ende noch für den zehnten Platz.

VW ID.7 führt Halbjahresbilanz an

Mit Blick auf das erste Halbjahr 2025 ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Der Volkswagen ID.7 (hier unser Fahrbericht mit dem ID.7 Tourer Pro S) führte die Statistik mit 18.017 Neuzulassungen klar an. Vom ID.4 (inkl. ID.5) kamen 15.072 Exemplare in Deutschland neu auf die Straße, was für den zweiten Platz reichte. Obwohl der ID.3 im Juni die Nase vorn hatte, schaffte es das Modell mit den 14.623 Neuzulassungen in der Halbjahresbilanz nur für Rang drei.

Rang Modell Januar Februar März April Mai Juni Gesamt 1 Volkswagen ID.7 3.140 2.971 3.225 3.133 3.146 2.402 18.017 2 Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) 2.678 2.507 2.593 2.629 2.310 2.355 15.072 3 Volkswagen ID.3 2.014 2.008 2.152 2.989 2.939 2.521 14.623 4 Skoda Enyaq 3.056 1.945 2.392 1.814 1.844 1.922 12.973 5 Cupra Born 1.893 1.595 1.753 1.870 1.474 1.654 10.239 6 Skoda Elroq 280 453 1.132 2.402 2.690 2.437 9.394 7 BMW iX1 644 952 1.201 1.497 1.285 1.842 7.421 8 Audi Q6 e-tron 667 792 950 1.082 1.542 1.416 6.449 9 Tesla Model Y 979 1.035 1.428 639 920 1.304 6.305 10 Audi Q4 e-tron 1.001 1.685 1.220 729 838 781 6.254

Auch die weiteren Plätze gingen an den VW-Konzern: Das KBA verzeichnete von Januar bis Juni insgesamt 12.973 Neuzulassungen vom Skoda Enyaq. Dahinter mussten sich der Cupra Born (10.239) und der Skoda Elroq (9.394) einreihen. Erst auf Rang sieben schaffte es mit dem BMW iX1 (7.421 Neuzulassungen) ein Modell ins Ranking, das nicht aus dem VW-Konzern stammt. Die drei verbleibenden Top-Ten-Platzierungen gingen mit 6.449 Neuzulassungen an den Audi Q6 e-tron, das Tesla Model Y (6.305) und den Audi Q4 e-tron (6.254).

