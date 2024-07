43.412 neue Elektroautos im Juni

Das Juni-Ergebnis von 43.412 neuen Elektroautos in Deutschland hebt sich stark von den Vormonaten ab: Von Februar bis einschließlich Mai lagen die E-Autos auf einem Niveau von rund 30.000 Einheiten pro Monat. Alleine von den 29.708 neuen BEV im Mai ging es im Juni 46 Prozent nach oben.

Der Vergleich mit dem Juni 2023 und den damals 52.988 neuen Elektroautos ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich: Seit dem Mai 2023 sind die E-Auto-Neuzulassungen bis August stetig gestiegen, da zum 1. September Gewerbekunden aus der damaligen Umweltbonus-Förderung gefallen sind – aufgrund dieses Einmaleffekts waren die Neuzulassungen aufgrund vorgezogener Käufe vor dem Förder-Ende stark verzerrt.

Blicken wir also eher auf den Juni 2024 an sich: Über alle Antriebsarten hinweg hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 297.329 neue Pkw registriert, was zum Vorjahresmonat ein Wachstum von 6,1 Prozent bedeutet. Nach dem April (243.102 Neuzulassungen) und Mai (236.425) war der Juni somit der stärkste Monat des zweiten Quartals. 43.412 reine Elektroautos ergeben einen E-Anteil von 14,6 Prozent.

Zu den reinen Elektroautos kommen in der KBA-Statistik noch 15.391 Plug-in-Hybride (-3,4 Prozent) mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent. Somit hatten im Juni 19,8 Prozent aller Neuwagen in Deutschland einen Ladestecker. Brennstoffzellenautos (FCEV) weist das KBA in der Monatsstatistik nicht gesondert aus. Die Zahlen sind in der Regel erst in einigen Tagen verfügbar, wenn die ausführliche Statistik nach den einzelnen Modellen veröffentlicht wird.

Zieht man von den 87.970 Neuzulassungen mit hybridem Antrieb die PHEV ab, ergeben sind 72.579 Voll- und Mildhybride mit einem Marktanteil von 24,4 Prozent. Noch vor den Hybriden liegen die reinen Benziner (37,6 Prozent Marktanteil). Die Dieselautos sortieren sich mit 17,7 Prozent zwischen den Hybriden und den Batterie-Elektroautos ein. 1.458 Flüssiggas-Pkw bedeuten einen Marktanteil von 0,5 Prozent. Der Markt für Erdgasfahrzeuge ist hingegen um 94,9 Prozent auf gerade einmal acht Neuzulassungen eingebrochen – was folglich 0,0 Prozent Marktanteil bedeutet.

Bei den Marken sind derzeit nur Aussagen zu den reinen Elektroauto-Herstellern möglich – erst wenn die Statistik zu den Modellen vorliegt, kann auch bei Herstellern mit Verbrennern und Elektroautos genauer aufgeschlüsselt werden. Unter den reinen Elektro-Marken kam Tesla mit 4.648 Neuzulassungen (-42,2 Prozent) auf die meisten Fahrzeuge und einen Marktanteil von 1,6 Prozent. Auch Smart ist mit 1.626 E-Autos (0,5 Prozent Marktanteil) im vierstelligen Bereich. Bei der SAIC-Marke MG (5.158 Neuzulassungen) sind auch noch Plug-in-Hybride enthalten, weshalb ohne die Modell-Daten noch keine Aussagen zu den E-Autos der Marke getroffen werden kann.

Andere reine Elektro-Hersteller waren im Juni auf einem niedrigeren Niveau: Bei Xpeng stehen zum Beispiel 19 Neuzulassungen in der Statistik, bei Nio 44, Lotus 35, Lucid 15, Maxus 10, Fisker 7 und selbst von Aiways wurden nochmals 16 Fahrzeuge neu zugelassen. Polestar (334) liegt im dreistelligen Bereich und wurde noch von BYD mit 415 Neuzulassungen (+574,6 Prozent) überholt.

Wir werden diesen Artikel wie üblich aktualisieren, sobald die Modellzahlen vorliegen.

kba.de