„Gestreckter“ VW ID. Buzz für knapp 63.000 Euro bestellbar

Volkswagen macht den ID. Buzz nun auch in der lange angekündigten Siebensitzer-Version konfigurierbar. Das gestreckte Modell wurde vor allem mit Blick auf den US-Markt entwickelt und wird dieses Jahr auch die Rückkehr des VW-Busses nach Nordamerika markieren. Aber auch in Europa bringt der Siebensitzer einige Technik-Upgrades, wie vor einem Jahr bereits die Enthüllung der seriennahe Studie ID. Buzz Long Wheel Base (LWB) nahelegte.

Bisher baute VW Nutzfahrzeuge in Hannover nur die Standard-Version des ID. Buzz und ID. Buzz Cargo mit 3,00 Metern Radstand und und 4,71 Metern Länge – im Falle der Pkw-Version war der MEB-Van dabei maximal als Fünfsitzer erhältlich. Das ändert sich nun: Die 25 Zentimeter zusätzliche Länge – also insgesamt 4,96 Meter – entfallen komplett auf den Raum zwischen den Achsen. Der Radstand wächst also auf 3,25 Meter, die Überhänge vorne und hinten bleiben gleich. Das streckt den Buzz optisch etwas und schafft nicht nur mehr Platz im Innenraum, sondern verbessert auch den Zugang zu den Sitzreihen zwei und drei: Die Schiebetür wird ebenfalls größer.

Der Kofferraum wächst so auf bis zu 2.469 Liter, bisher waren es maximal 1.581 Liter in der Standard-Version. Und: Neben der Siebensitzer-Version mit drei Sitzen in der zweiten Reihe wird es auch einen Sechssitzer mit vier Einzelsitzen im Fond geben.

ID. Buzz mit kurzem Radstand mit langem Radstand Leistung 210 kW 210kW Netto-Batterieenergiegehalt 79 kWh 86 kWh max. DC-Ladeleistung 185 kW 200 kW Reichweite 423–461 km 453–487 km Verbrauch 20,7–18,9 kWh/100 km 21,0–19,5 kWh/100 km Länge 4.712 mm 4.962 mm Radstand 2.989 mm 3.239 mm Zul. Gesamtgewicht 3.000 kg 3.125 kg Zul. Anhängelast* 750 kg/1.200 kg 750 kg/1.000 kg Preis ab 60.892 Euro ab 62.719 Euro

* erster Wert bezieht sich auf ungebremst, zweiter Wert auf gebremst

Dank des verlängerten Radstands passt auch eine größere Batterie in die neue Variante des ID. Buzz. Dabei handelt es sich um jene Batterie mit 86 kWh netto, die VW erstmals im ID.7 verbaut. Die maximale DC-Ladeleistung klettert in diesem Zuge auf 200 kW. Der ID. Buzz mit kurzem Radstand kommt auf 79 kWh netto Batteriekapazität und bis zu 185 kW DC-Ladeleistung. Beim Motor handelt es sich um das ebenfalls im ID.7 eingeführte Aggregat APP550 mit bis zu 210 kW Leistung und den namensgebenden 550 Nm an maximalem Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit beziffert der Hersteller auf 160 km/h.

Zur Serienausstattung des ID. Buzz mit langem Radstand gehören u.a. 18-Zöller, mehrere Fahrassistenten, Einparkhilfe vorne und hinten, ein 12,9-Zoll-Touchdisplay im Cockpit sowie ein „Keyless Start“-System. Zu den aufpreispflichtigen Extras werden u.a. ein Head-up-Display und ein neu konzipiertes Hightech-Panoramadach angeboten. Letzteres ist mit 1,5 Quadratmetern Fläche nicht nur das bisher größte Glasdach von VW, sondern kann dank „Smart Glas“ per Touch-Slider oder Sprachassistent elektrisch von transparent auf blickdicht und umgekehrt angepasst werden.

volkswagen-nutzfahrzeuge.de via facebook.com