Kempower und TurboVolt bringen HPC-Lader nach Kroatien und Slowenien

Konkret geht es dabei um Standorte im slowenischen Ljubljana sowie im kroatischen Zagreb und Zadar. Diese werden in Einkaufszentren des Betreibers Supernova installiert und dienen neben Kunden auch E-Autofahrern auf den benachbarten Autobahnen als Lademöglichkeit. Jeder TurboVolt-Hub wird dabei mit 12 Kempower-Ladesatelliten ausgestattet, die eine Leistung von bis zu 400 kW liefern können.

Die drei Installationen sind dabei nur der Auftakt zu einem umfangreicheren Rollout, der sich auf Österreich, Kroatien, Slowenien und die Slowakei erstrecken soll. Auch hier geht es zunächst um Installationen in den Einkaufszentren von Supernova. TurboVolt hat nach eigenen Angaben Verträge für insgesamt 300 Ladestationen in der gesamten Region abgeschlossen und strebt an, innerhalb der nächsten fünf Jahre über 1.000 zu erreichen. Dies dürfte dann aber auch Standorte jenseits der Supernova-Einkaufszentren umfassen.

„Wir sind stolz darauf, zur Mission von TurboVolt beizutragen, öffentliche Schnellladeinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa bereitzustellen. Einzelhändler wie Supernova spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung der E-Mobilität und machen sie für Autofahrer bequem und zugänglich“, sagt Igor Ban, Head of Business Development CEE & SEE bei Kempower.

„Die Erfahrung von Kempower im Bereich des Ladens bedeutet, dass wir in der Lage sein werden, den Kunden von Supernova eine zuverlässige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Sie werden Zugang zu kontaktlosen Zahlungen und unserer benutzerfreundlichen App haben, die die Verfügbarkeit von Ladestationen, Preise, Geschwindigkeit und Kundenservice anzeigt“, fügt Anthony Hinde, CEO von TurboVolt, hinzu.

