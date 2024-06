„Building a sustainable Battery ecosystem with Siemens“ – Marc Deyda & Thomas Kühnrich von Siemens

Marc Deyda (Head of Battery Strategy & Sales Campaign) und Thomas Kühnrich (Marketing Manager Battery) arbeiten beide im Batterie-Bereich der Siemens AG. Mit den Investitionen vieler Länder in die Elektromobilität werden Batterien schnell zu einem zentralen Bestandteil für die Fortbewegung der Zukunft. Effiziente Maschinen sind dabei entscheidend für die Herstellung hochleistungsfähiger Batterien. Maschinenbauer können von diesem Bedarf profitieren, müssen dazu jedoch erfolgreich digitale Innovationen umsetzen. Genau hier setzen Deyda und Kühnrich an – und unterstützen bei der Automatisierung der Produktion, implementieren digitale Zwillinge und vieles mehr.

Der Grund: Durch Digitalisierung können Maschinenbauer ihre Chancen in der Batterieproduktion optimal nutzen: Sie verbessert Arbeitsabläufe, verknüpft isolierte Teams, synchronisiert verschiedene Systeme und steigert die operative Effizienz im Unternehmen. Mit digitalen Advanced Machine Engineering Tools können Maschinenbauer die Komplexität der Batterieindustrie in einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verwandeln. Wie das dann aussieht, zeigen Marc Deyda und Thomas Kühnrich in ihrem Vortrag – der technisch nicht immer zu 100 Prozent geklappt hat, aber dennoch sehenswert ist!