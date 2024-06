Erneuter Chefwechsel bei Nio Deutschland

Sultzer übernimmt zwar als General Manager die Haupt-Verantwortung für das Deutschland-Geschäft, tatsächlich gibt es aber eine Art Doppel-Führung: Zudem wird Head of User Development Christian Wiegand zusätzlich zum Deputy General Manager ernannt und ergänzt in neuer Doppelrolle die Leitungsebene, wie Nio mitteilt.

Sultzer ist – wie auch Wiegand – eine interne Lösung. David Sultzer ist aktuell als Regional Manager East für Nio Deutschland tätig und erst seit September 2023 im Unternehmen. „Seitdem konnte er bereits erfolgreich den Ausbau der Marke in Ostdeutschland unter Beweis stellen“, schreibt Nio. Bevor er zu dem chinesischen Hersteller gewechselt ist, war Sultzer Leiter des Direktvertrieb Außendienst von Genesis in Deutschland – er hat aber auch Erfahrung im VW-Konzern.

„Ich freue mich darauf, in meiner neuen Position als General Manager Nio Deutschland die Zukunft des Unternehmens noch stärker aktiv gestalten und den Weg meiner Vorgänger mit eigenen Impulsen erweitern zu können“, sagt Sultzer selbst. „Wir werden kontinuierlich daran arbeiten, unsere Infrastruktur auszubauen und Nio somit weiter auf dem Markt zu etablieren.“

Sultzer selbst spricht von seinen Vorgängern im Plural. Der von Volvo Deutschland geholte Ralph Kranz musste Nio im vergangenen Oktober verlassen – nach rund 19 Monaten. Berichten zufolge gab es unterschiedliche Auffassungen zum Wachstumskurs: Kranz wollte mit den üblichen Rabatten Flottenkunden von den nicht gerade günstigen Nios überzeugen, in China soll man aber nicht eingesehen haben, die Fahrzeuge mit Nachlässen zu vertreiben. Auf Kranz folgte der frühere Norwegen-Chef Marius Hayler, der nun laut Nio aus persönlichen Gründen geht. „Meine Entscheidung ist keine Entscheidung gegen Nio, sondern eine Entscheidung für meine Familie und Freunde in Norwegen. Ich freue mich auf einen reibungslosen Übergang zu meinem Nachfolger, der die positive Dynamik, die wir für Nio Deutschland aufgebaut haben, fortsetzen wird“, sagt Hayler.

Mit Christian Wiegand bekommt der neue General Manager Sultzer eine Art Stellvertreter an die Seite gestellt – jedoch nicht in Vollzeit. Denn Wiegand soll weiter als Head of User Development (Marketing & Communications) tätig sein. Wiegand war einst einer der ersten Nio-Mitarbeiter in Deutschland.

Quelle: Info per E-Mail