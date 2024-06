Smart #5 wird langes E-SUV / Alpine A290 vorgestellt / Lynk & Co zeigt E-Auto

1 – Alpine A290 kommt in zwei Leistungsstufen

Alpine hat vergangene Woche den A290 vorgestellt, also den sportlichen Ableger des elektrischen Renault 5. Mit diesem Fahrzeug teilt der Wagen der hauseigenen Tuning-Marke von Renault zwar die Batterie. Er erhält aber gleich zwei stärkere Antriebsversionen und ein sportlicheres Design. Beide Modelle teilen sich natürlich dieselbe Plattform. Dadurch ist zwar der Radstand mit etwas über 2 Meter 50 gleich, der A290 ist aber etwas breiter und aufgrund der Spoiler länger als der Renault 5. Mit 3 Meter 99 bleibt aber auch die Alpine-Version noch gerade so unter der Vier-Meter-Marke.

2 – Geely-Marke Lynk & Co stellt erstes Elektroauto vor

Der chinesische Geely-Konzern hat seine Marke Lynk & Co schon vor einigen Jahren nach Europa geschickt. Doch bislang gab es nur Verbrenner oder Plug-in-Hybride. Doch das ändert sich jetzt: Lynk & Co hat sein erstes vollelektrisches Fahrzeug vorgestellt – er hört auf den Namen Z10. Die neue Elektro-Limousine ist die Serienversion der Konzeptstudie The Next Day. Der Lynk & Co Z10 ist in einem ähnlichen Segment positioniert wie der VW ID.7. Geely hat die technischen Daten des Fahrzeugs noch nicht im Detail bekannt gegeben, aber die Daten des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie haben bereits die meisten Informationen verraten.

3 – Smart #5 wird ein 4,7 Meter langes E-SUV

Einmal mehr zeigt sich, dass Smart nicht länger eine Kleinwagenmarke ist, sondern nun mehr große Autos produziert. Nach der Neupositionierung durch die Partner Mercedes-Benz und Geely sind schon die ersten beiden Modelle Smart Hashtag 1 und Hashtag 3 recht groß ausgefallen. Und nach der Vorstellung des Smart Concept Hashtag 5 auf der Automesse in China im April geht es nun Schlag auf Schlag: Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat die Zulassungsunterlagen für den Smart Hashtag 5 veröffentlicht – was immer erste Eckdaten zum Serienmodell verspricht. Demnach kommt das elektrische SUV in vier Antriebsvarianten und vier Farboptionen heraus.

4 – Milence eröffnet Lkw-Ladepark im Hafen von Antwerpen-Brügge

Das von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group gegründete Joint Venture Milence hat seinen dritten Lkw-Ladepark eröffnet – und zwar im Hafen von Antwerpen-Brügge. Zehn CCS-Ladegeräte mit einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt pro Ladebucht versorgen dort insgesamt 20 Stellplätze. Mit einem Gesamtumschlag von 289 Millionen Tonnen pro Jahr ist der Hafen Antwerpen-Brügge ein essenzieller Knotenpunkt für den Welthandel. Seine zentrale Lage, die umfangreiche Anbindung und die Infrastruktur machen ihn zu einem echten Welthafen und einem wichtigen Knotenpunkt im Milence-Netzwerk. Der Ladepark liegt zugleich strategisch günstig am Rhein-Alpen-Korridor, einer der meistbefahrenen Güterverkehrsrouten Europas.

5 – Lkw-Ladenetz: Ausschreibung von 350 Standorten steht bevor

Auch in Deutschland kommt die Truck-Ladeinfrastruktur endlich voran: Das Bundesverkehrsministerium hat bestätigt, dass im Sommer die Ausschreibungen für ein deutschlandweites Lkw-Ladenetz beginnen. Konkret sollen 350 Ladestandorte entstehen – davon sind 220 an bewirtschafteten und 130 an unbewirtschafteten Rastanlagen geplant. Im aktuellen Haushalt 2024 sollen für die erste Ausschreibungsrunde sowie die Finanzierung von Netzanschlüssen 2,1 Milliarden Euro reserviert sein. Die Netzanschlussbestellungen erfolgen unabhängig von der Ausschreibung in Kürze durch die Autobahn GmbH. Unter den Lkw-Ladeparks an den 130 unbewirtschafteten Rastanlagen soll rund ein Drittel der Standorte auch Teil des Deutschlandnetzes werden.