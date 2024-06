Milence eröffnet Lkw-Ladepark im Hafen von Antwerpen-Brügge

Im Beisein von Maros Sefcovic, Executive Vice President für den europäischen Green Deal, hat Milence den Ladepark für Elektro-Lkws eingeweiht. Mit einem Gesamtumschlag von 289 Millionen Tonnen pro Jahr ist der Hafen Antwerpen-Brügge ein essenzieller Knotenpunkt für den Welthandel. Seine zentrale Lage, die umfangreiche Anbindung und die Infrastruktur machen ihn zu einem echten Welthafen und einem wichtigen Knotenpunkt im Milence-Netzwerk.

Anja van Niersen, CEO von Milence, sagt zur Einweihung des Ladeparks: „Mit dieser strategischen Ergänzung des Netzwerks nimmt die zukünftige Roadmap von Milence immer mehr Gestalt an. Unser neuer Ladepark liegt strategisch günstig am Rhein-Alpen-Korridor, einer der meistbefahrenen Güterverkehrsrouten Europas. Damit bringen wir die Ladeinfrastruktur gezielt dorthin, wo der Bedarf für nachhaltigen Gütertransport auf dem Kontinent am größten ist.“

Jacques Vandermeiren, CEO des Hafens Antwerpen-Brügge, ergänzt: „Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist ein Schlüsselelement bei der Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs. Als Vorreiter bei der Energiewende haben wir die Initiative ergriffen und stellen gemeinsam mit Milence leistungsstarke Ladeparks im Hafengebiet von Antwerpen bereit. Mit diesem zukunftsweisenden Schritt wollen wir ein Beispiel für andere Häfen sowie Logistikbereiche sein und sie inspirieren.“

In den letzten Monaten gab es von Milence vor allem Ankündigungen neuer Ladeparks, zum Beispiel für die ersten beiden Standorte in Deutschland. Denn das Unternehmen hat das ambitionierte Ziel, bis 2027 europaweit mindestens 1.700 Hochleistungs-Ladepunkte zu errichten. Nun also zur Abwechselung eine Eröffnung, und das an so prominenter Stelle. Insgesamt ist es die dritte Eröffnung von Milence nach Venlo in den Niederlanden und Heudebouville in Frankreich.

Der neu eröffnete Ladepark auf dem Lkw-Parkplatz Ketenis markiert dabei einen wichtigen Meilenstein: Zehn CCS-Ladegeräte (Combined Charging System) mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW pro Bucht versorgen hier insgesamt zwanzig Stellplätze. Damit ist Ketenis der erste Milence-Ladepark in Belgien und zugleich sein größter in Europa. Noch in diesem Jahr soll ein zweiter Hub auf dem Lkw-Parkplatz Goordijk mit fünf CCS-Ladegeräten für zehn Stellplätze folgen. Milence plant anschließend einen schnellen Übergang zum Megawatt Charging System (MCS) für beide Ladeparks, sobald die Technologie verfügbar ist.

Um einen einfachen Zugang für jeden Lkw unterschiedlicher Hersteller zu ermöglichen, hat Milence Vereinbarungen mit mehreren großen eMSPs (E-Mobility Service Providern) in Europa unterzeichnet. Dieses Partnernetzwerk solle weiter ausgebaut werden, heißt es. Zudem hat Milence auch eine App entwickelt, mit der Kunden ein Ladegerät finden und für die Ladevorgänge bezahlen können. Direktzahlungen werden auch über ein Zahlungsterminal möglich sein.

Der Direkttarif von Milence beträgt 0,399 Euro pro kWh ohne Mehrwertsteuer und Transaktionskosten. Dieser Ladetarif gilt für alle von Milence betriebenen Ladeparks. Er lässt sich in der Milence-App finden und an der Ladestation anzeigen.

Quelle: Infos per E-Mail, milence.com