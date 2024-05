Milence gibt erste beiden Standorte in Deutschland bekannt

Auf diesen Schritt hatte die Branche schon länger gewartet: Zwar hat Milence, das Lkw-Lade-Joint Venture von Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group, bereits jeweils einen Ladepark in den Niederlanden und Frankreich eröffnet sowie weitere in Frankreich und Schweden angekündigt. Doch trotz der Beteiligung von Daimler Truck und der Traton Group fehlte Deutschland bislang auf der Milence-Landkarte. Nun aber wird das Lade-Joint-Venture konkret: Bereits im Juli 2024 soll der Ladepark in Vockerode eröffnen. Er liegt strategisch günstig an der A9 zwischen Berlin und Leipzig und damit auf dem Skandinavien-Mittelmeer-Korridor. Die Lage neben einem neuen Lkw-Parkplatz soll es Fahrerinnen und Fahrern erlauben, von verschiedenen Annehmlichkeiten zu profitieren.

Im September 2024 soll dann der zweite deutsche Ladepark folgen. Er entsteht am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen, das die beiden großen Autobahnen A4 und A9 verbindet und ebenfalls am Skandinavien-Mittelmeer-Korridor liegt. Zudem liegt der Standort günstig an der A4 zwischen Polen, Dresden und Frankfurt am Main.

Anja van Niersen, CEO von Milence, kommentiert den Marktstart in der Bundesrepublik wie folgt: „Deutschland ist ein wichtiges Land für den Straßengüterverkehr in Europa. Daher kommt es darauf an, für die richtige Ladeinfrastruktur zu sorgen und damit die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs zu beschleunigen. Milence ist stolz darauf, mit zwei Ladeparks, die bald die Elektromobilität im Skandinavien-Mittelmeer-Korridor fördern, zu dieser Entwicklung beizutragen. Der Bau unserer Ladeparks am Hermsdorfer Kreuz und in Vockerode ist ein entscheidender Schritt in unserem Engagement, die Elektromobilität entlang der großen Verkehrsachsen Deutschlands voranzubringen und ein zuverlässiges und offenes Ladenetz für schwere Nutzfahrzeuge bereitzustellen.”

Beide Milence-Standorte ermöglichen E-Lkw aller Marken das Laden ihrer Batterien. Der Ausbau erfolgt dabei in zwei Stufen: Phase 1 beginnt mit vier Ladepunkten, die über CCS-Ladegeräte (Combined Charging System) mit bis zu 400 kW Leistung verfügen. Die Erweiterung in Phase 2 bringt zusätzliche Ladepunkte und die Integration der MCS-Technologie (Megawatt Charging System), sobald sie verfügbar ist.

milence.com