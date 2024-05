Milence baut Lkw-Ladepark nahe der französisch-spanischen Grenze

Der neue Standort in Südfrankreich soll einer Unternehmensmitteilung zufolge zunächst mit drei CCS-Ladern ans Netz gehen, die bis zu 400 kW Leistung liefern. In einer zweiten Ausbaustufe sind dann auch Megawattlader geplant. Diese zweistufige Vorgehensweise legt Milence bisher an allen eröffneten oder angekündigten Lade-Hubs an den Tag.

Der zweite Frankreich-Standort wird in der Nähe der Autobahn A9 errichtet, die das Joint Venture als strategische Logistikroute bezeichnet, die Spanien mit Frankreich und Nordeuropa verbindet. Konkret soll der Hub „in der Stadt Perpignan liegen“. Die A9 durchkreuzt in der Tat die Außenbezirke der Stadt. Milence betont, dass Perpignan nur 40 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt ist und „in einem wichtigen Industriegebiet für den Transport von Obst und Gemüse in der Region und in ganz Europa liegt“.

Milence plant in Europa im Auftrag seiner Anteilseigner Daimler Truck, Traton und der Volvo Group bekanntlich die Installation von 1.700 Ladepunkten innerhalb von fünf Jahren – also bis Ende 2027. Der Anfang ist mit den ersten in Betrieb genommenen Ladeparks in Venlo nahe der niederländisch-deutschen Grenze un im französischen Heudebouville gemacht. Für die nächste Zeit ist zudem die Eröffnung eines Ladeparks im belgischen Hafen Antwerpen-Brügge angekündigt, außerdem sind Ladehubs in Varberg und Ödeshög (beides Schweden) avisiert. Noch nicht final bestätigt, aber bereits angekündigt ist ferner eine Location im belgischen Gent. Bis 2027 soll sich das Ladenetz des Joint Ventures bereits über 15 Nationen spannen.

milence.com