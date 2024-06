JLR-Elektroautos mit Chery-Technik heißen Freelander

Wie bereits vor kurzem durchsickerte, wird es sich wohl um die Chery-Plattform E0X handeln, auch wenn JLR diese Bezeichnung in seiner nun veröffentlichten offiziellen Mitteilung nicht konkret nennt. Die E0X-Plattform soll den Berichten aus der vergangenen Woche zufolge für die JLR-Elektroautos genutzt werden, die M3X-Plattform hingegen für künftige Plug-in-Hybride.

Bestätigt wurde jetzt allerdings nur der Plan für die Elektroautos: Hergestellt werden sollen die E-Autos der Marke Freelander im chinesischen Changshu „auf Basis der EV-Architektur von Chery“, wie JLR schreibt. Dabei dürfte es sich eben um jene E0X handeln. Die E0X wurde gemeinsam von Chery und Huawei entwickelt. Sie deckt das A- bis C-Segment ab und kann sowohl für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge als auch für Elektrofahrzeuge mit Range Extender (EREVs) verwendet werden. Die E0X-Plattform unterstützt dabei 800- und 400-Volt-Systemarchitekturen.

Gebaut werden die Fahrzeuge offiziell für das 50:50-Joint-Venture CJLR (Chery-JLR) und sollen in China unter der Marke Freelander vertrieben werden – zumindest zuerst. Sie seien auch für einen späteren weltweiten Export bestimmt, wie JLR schreibt.

Freelander war bis 2015 ein Modell von Land Rover, das 2016 durch den Discovery Sport ersetzt wurde. In der Strategie des „House of Brands“ wird Land Rover nicht mehr als offizieller Markenname genutzt, das Unternehmen tritt als JLR auf. Stattdessen wurden die teils ikonischen Modellnamen wie Defender oder Discovery zu den Markennamen erhoben.

Dass es mit dem seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr genutzten Namen Freelander nur eine indirekte Verbindung zu dem derzeitigen JLR-Portfolio gibt, scheint durchaus gewünscht. „Freelander markiert den Beginn einer neuen strategischen Phase für CJLR und wird als Marke unter Lizenz von JLR als Teil eines neuen Wertschöpfungssystems wiedergeboren, das sowohl vom bestehenden Portfolio von Chery als auch vom modernen Luxusmarkenhaus von JLR unabhängig ist“, teilen die Briten mit. Freelander soll sich also nicht gleichrangig mit Defender und Discovery einordnen.

„Heute unternehmen wir diesen wichtigen strategischen Schritt für JLR, der unser anhaltendes Engagement in China unterstreicht und unser bestehendes Geschäft in China ergänzt“, sagt JLR-CEO Adrian Mardell. „Wir glauben, dass die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Kooperationsmodelle für den weltweit größten und am schnellsten wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge, kombiniert mit der Attraktivität der Marke Freelander, eine sehr spannende Zukunft für CJLR verspricht.“

Yin Tongyue, Vorstandsvorsitzender der Chery Group, ergänzt: „Chery und JLR entwickeln ein innovatives Kooperationsmodell, das unseren Wachstumspfad für die Zukunft verkörpert. Die Kombination aus Cherys fortschrittlicher EV-Technologie und der unverwechselbaren Attraktivität der Marke Freelander wird chinesischen und globalen Verbrauchern zweifellos ein einzigartiges Elektrofahrzeugerlebnis bieten.“

