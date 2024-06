Alfa Romeo Junior Veloce erhält mehr Leistung

Als die Stellantis-Marke den Junior im April vorgestellt hatte (damals noch als Milano, bevor das Modell kurzfristig umbenannt wurde), wurde erstmals bei einem Elektroauto auf Basis der Plattform e-CMP eine zweite Leistungsstufe angekündigt: Neben der aus anderen Modellen bekannten Leistung von 115 kW sollte es den Junior zu einem späteren Zeitpunkt auch als Elettrica 240 geben – mit 240 PS oder 177 kW.

Genau diese Version hat Alfa Romeo jetzt genauer vorgestellt – und gibt 207 kW Leistung an. „Nach Abschluss der dynamischen Entwicklungstests für den Alfa Romeo Junior Veloce bestätigt das Ingenieursteam die Leistungsfähigkeit des Motors von 207 kW (280 PS) und ein maximales Drehmoment von 345 Newtonmetern – eine deutliche Steigerung zu den bisher kommunizierten 177 kW (240 PS)“, schreibt Alfa Romeo.

Die Variante mit 177 kW ist also ersatzlos gestrichen, auch wenn sie vorerst noch auf der Website von Alfa Romeo und in den Preislisten auftaucht. Auf Nachfrage von electrive erklärte eine Sprecherin, dass es den Junior Elettrica mit 115 und eben 207 kW geben wird. Beide Varianten werden im polnischen Werk Tychy gebaut.

Es gibt zwar zwei Leistungsstufen, die Batterie ist jedoch gleich: Sie kommt auf einen Energiegehalt von 54 kWh und ermöglicht in der Version mit 115 kW eine Reichweite nach WLTP von 410 Kilometern. Die Norm-Reichweite des Veloce nennt Alfa Romeo noch nicht, da „vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte“ vorliegen. Das wird erst zum Bestellstart verpflichtend.

Die Veloce-Version wird sich nicht nur bei der Leistung unterscheiden: Die Lenkung ist direkter übersetzt und das Fahrwerk wird um 25 Millimeter tiefergelegt. „Verstärkte Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse reduzieren darüber hinaus die Seitenneigung der Karosserie in schnell durchfahrenen Kurven“, so Alfa Romeo. Und an der Vorderachse ist eine Sportbremsanlage mit 380 Millimeter großen Scheiben verbaut. Und auf den 20-Zoll-Felgen dieser Version sind Reifen montiert, „deren Eigenschaften die speziellen Anforderungen von Elektrofahrzeugen erfüllen“.

Wann genau der Junior Veloce bestellbar sein wird, ist noch nicht bekannt. In der Preisliste mit Stand Mai 2024 wird das Modell mit einem Preis von 48.500 Euro gelistet – allerdings wie oben erwähnt noch mit 177 kW Leistung. Der Junior mit 115 kW ist ab 39.500 Euro bestellbar.

