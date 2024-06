Nio eröffnet viertes „Nio House“ Deutschlands in Hamburg

Das Unternehmen versteht seine „Nio Houses“ nicht als reinen Vertriebsstandort wie ein klassisches Autohaus, sondern als „Community Space, der die Markenwelt erlebbar macht“. Daher wurde auch eine zentrale Lage angrenzend an den Jungfernsteig (konkret in den Großen Bleichen 5) gewählt. „Ab sofort erleben Besucherinnen und Besucher dort die Vielfalt und Offenheit der Stadt und können gleichzeitig in die Markenwelt von Nio eintauchen“, so der Hersteller. Geöffnet hat das Hamburger „Nio House“ von Montag bis Samstag jeweils zwischen 10 und 19 Uhr.

Das Konzept des Hamburger Standorts soll von der Hafenkultur der Hansestadt inspiriert sein. „Weltoffenheit und Vielfalt treffen hier auf ein Gefühl der Gelassenheit und des Ankommens. Daran angelehnt entstand das Designkonzept ‚Hafen‘ des Architekturstudios 1zu33“, teilt Nio mit. Im Erdgeschoss befinden sich der Showroom und ein Lab. Im ersten Obergeschoss gibt es ein Café, eine Lounge, Meetingräume und einen Spielbereich für Kinder. Für Veranstaltungen lässt sich dank beweglicher Glaswände eine multifunktionale Freifläche nutzen. Insgesamt verfügt das „Nio House“ über rund 1.300 Quadratmeter, verteilt auf die zwei Ebenen.

Nicht nur bei Konzept, Veranstaltungen und Architektur hat sich Nio nach eigenen Angaben von Hamburg inspirieren lassen, sondern auch bei dem eigens entwickelten Cocktail „Waterfront Whisper“. „Alkoholfreier Gin, Rosmarinsirup, Zitruswasser, Rhabarbernektar sowie eine Prise Salz werden verrührt, Zitronenzesten und Rosmarin als Dekoration runden die Cocktail-Kreation ab. Gin und Rosmarin sind fest in der Speicherstadt verwurzelt, während die Prise Salz für die Nähe zur Nordsee steht. Der Rhabarber-Anbau hat um das Jahr 1840 in den Vierlanden, einem Gebiet im Südosten Hamburgs, seine Wurzeln. Von dort aus florierte der Handel schließlich bis in die südlichen Regionen Deutschlands“, erklärt Nio.

Ohne Kritik sind die „Nio Houses“ aber nicht: Zwar zahlen Punkte wie das „Veranstaltungsprogramm rund um Kunst und Design, Musik, Sport und Wohlbefinden sowie New Business“ auf die Marke ein. Kritiker bemängeln aber, dass davon wenig hängen bleibt und die Kosten den Nutzen übersteigen. Die Erfahrungen aus anderen Städten hätten gezeigt, dass eher Studenten die Cafés mit kostenlosem Wifi nutzen, aber keine ernsthaften Vertriebsgespräche stattfinden.

Ende Mai hatte Nio das damals siebte „Nio House“ in Europa eröffnet: Der Standort in Amsterdam ist der bisher größte in Europa. Neben den nun acht „Nio Houses“ verfügt der chinesische E-Auto-Hersteller bislang in Europa auch über acht „Nio Spaces“ sowie 55 Service-Zentren.

