Mercedes launcht Langversionen von eCitan und EQT

Mercedes-Benz Vans hatte seine neuen rein elektrischen Modelle EQT als Van vor allem für Privatkunden und eCitan als Transporter für den gewerblichen Bereich im Mai 2023 vorgestellt. Nun erhalten die bisher erhältlichen Kompaktmodelle mit 4,5 Metern Länge und maximal fünf Plätzen je eine Langversion zur Seite gestellt, die zwischen den Achsen um 38 Zentimeter wächst. Für den eCitan Tourer – also den Personentransporter für den gewerblichen Bereich – mit langem Radstand ruft der Hersteller dabei ab 40.062,06 Euro netto auf, für den EQT mit langem Radstand ab 41.612,97 brutto. Die Standard-Versionen kosten ab 34.893,60 Euro netto und ab 39.623,29 Euro brutto. Beim EQT handelt es sich jeweils um rabattierte Preise, die deutlich unter dem Listenpreis liegen.

Mercedes betont, dass die Lang- gegenüber den Standardversionen eine variablere Innenraumnutzung ermöglichen. So besteht in beiden Modellen die Option auf eine dritten Sitzreihe mit zwei Einzelsitzen, wodurch in den Vans ingesamt bis zu sieben Personen Platz finden. Die zweite und dritte Sitzreihe sind laut Herstellerangaben mit verstell- und umklappbaren Einzelsitzen ausgestattet, die sich bei Bedarf auch gänzlich herausnehmen lassen. Das Gepäckraumvolumen erhöht sich entsprechend – im eCitan Tourer etwa auf bis zu 3.660 Liter bei ausgebauten Fondsitzen. Außerdem hat Mercedes in den Langversionen die Schiebetüren auf 83 Zentimeter verbreitert.

Beim Antrieb gibt es keine Änderungen: Beide Modelle sind mit einem 90-kW-Motor und einem Akku mit einer nutzbaren Kapazität von 45 kWh ausgestattet. Denn sie basieren auf dem Renault Kangoo und werden auch bei Renault in Frankreich gebaut. Der Nissan Townstar EV ist das dritte Modell im Bunde, das auf diesen Antrieb setzt. Mit den Plattform-Brüdern teilen die Mercedes-Modelle auch die Ladetechnik: AC-Laden ist mit 11 kW oder optional 22 kW (Serie bei EQT) möglich. An einer DC-Schnellladestation kann der 45 kWh große Akku mit bis zu 80 kW in der Spitze geladen werden.

Zu den Langversionen der beiden Vans stellt Mercedes eine neue Ausstattung namens eCitan Mixto vor – für einen Einstiegspreis von 40.658,13 Euro netto. Die auf dem eCitan-Kastenwagen mit langem Radstand aufbauende Van-Variante wartet mit einer zweiten Sitzreihe auf, die sich bei Bedarf in eine flexible Trennwand (zwischen Fahrer- und Laderaum) verwandeln lässt. Dadurch wächst das Ladevolumen auf 3.200 Liter. Der Mixto soll Gewerbetreibenden so beim Transport noch mehr Flexibilität bieten.

Als weitere Neuerungen meldet Mercedes, dass nun alle kleinen Vans mit Stern die aktuelle Generation seines MBUX-Multimediasystems mit einem vergrößerten 9,5-Zoll-Bildschirm und ein neues Lenkrad mit Touch-Control-Panels erhalten. Die Sicherheits- und Assistenzsysteme wurden ebenfalls erweitert.

