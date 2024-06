100 Iveco eDaily ergänzen Pariser UPS-Flotte

Ob die 100 E-Transporter bereits in Paris eingetroffen sind oder sukzessive ausgeliefert werden sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch zur genauen Konfiguration gibt es keine Angaben. Es heißt lediglich, dass die Iveco eDaily, die für die Anforderungen von UPS angepasst wurden, eine Reichweite von bis zu 228 Kilometern bieten.

„Unsere Kunden erwarten von uns effiziente, zuverlässige und nachhaltige Lieferkettenlösungen“, so Artur Drenk, Sustainability Director für UPS in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien. „Innovative Technologien wie unsere Elektrofahrzeuge stellen sicher, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und gleichzeitig unsere Umweltbelastung reduzieren.“

Die neuen rein elektrischen Lieferwagen in Paris gehören zu einem größeren Plan: Mehr als 600 E-Fahrzeuge will UPS bis Ende dieses Jahres in ganz Europa einsetzen. Ob die bereits auf der Straße befindlichen Fahrzeuge darin inbegriffen sind oder es sich um neue Exemplare handelt, teilt UPS nicht mit. Auch nicht, ob darunter auch Fahrzeuge wie die sogenannten eQuads, vierrädrige Fahrräder mit Elektroantrieb, fallen.

Mit der Elektrifizierung der Flotte will der Paketdienst seinen CO2-Fußabdruck senken. Erst vor gut einem Monat teilte UPS mit, seine Zustellflotte im Großraum München zu elektrifizieren. In diesem Zuge hat das Unternehmen im Mai ein neues Depot in Kirchheim bei München in Betrieb genommen, von wo aus die E-Transporter eingesetzt werden sollen. Ein anderes Beispiel aus Cambridge zeigt den Einsatz von eQuads.

