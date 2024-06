MAN e-Truck auch als Rechtslenker bestellbar

Wie der Hersteller mitteilt, ist der MAN eTruck nach seinem Verkaufsstart in Kontintaleuropa im Oktober 2023 nun auch auf der Insel bestellbar. Zum Bestellstart hat sich MAN Truck & Bus UK mit Sunswap zusammengetan, um ein Fahr-Event auf britischem Boden zu organisieren – dabei kam aber noch ein Linkslenker mit deutschem Kennzeichen zum Einsatz. Bei dem Event vor Kunden und Pressevertretern wurde auch die Kombination der E-Sattelzugmaschine mit einem speziell entwickelten batterie- und solarbetriebenen Sunswap-Kühlanhänger vorgestellt.

Während in Kontinentaleuropa die zwei Versionen eTGS und eTGX angeboten werden, führt MAN Truck & Bus UK vorerst nur den MAN eTGX 4×2 eTruck ein. Dabei handelt es sich um eine Batterie-elektrische Zugmaschine, während der eTGS als Fahrgestell angeboten wird.

Die Antriebstechnik ist in beiden Fällen gleich: Die Kunden können zwischen vier, fünf und sechs Batteriepaketen wählen (mit 320, 400 oder 480 kWh Energiegehalt). Mit der kleinsten Batterie gibt MAN eine Reichweite von bis zu 260 Kilometern an, was ausreicht, „um die Anforderungen der typischen durchschnittlichen Kilometerleistung im Verteilerverkehr zu erfüllen“. Mit der 480-kWh-Option sind bis zu 400 Kilometer für die maximale Reichweite im Fernverkehr möglich. Bei der oft genannten „Tagesreichweite“ von 800 Kilometern kalkuliert MAN bereits einen Ladestopp (CCS mit bis zu 375 kW, MCS künftig mit bis zu 750 kW) ein. Beim eTGS ist auch eine Lösung mit nur drei Batteriepaketen für 195 Kilometer Reichweite erhältlich, etwa für kürzere Strecken im Verteilverkehr.

Neben den Batterien und Kabinen der GX- und GS-Reihe bietet MAN eine ganze Reihe an weiteren Individualisierungsmöglichkeiten für die Kunden: Es gibt „neun verschiedene Radstände, sechs Fahrerhausvarianten, gelenkte und ungelenkte Nachlaufachsen, Blatt-, Luft- und Vollluftfederung, individuelle, speziell auf den jeweiligen Einsatz abgestimmte Fahrprogramme und zahlreiche weitere branchentypische Features“, so der Hersteller. Mit der Vorstellung des eTGS auf der IFAT in München im Frühjahr sei die Anzahl der konfigurierbaren MAN eTruck-Varianten auf über eine Million gestiegen.

Vor kurzem gab MAN Truck & Bus den bislang größten Einzelauftrag für den MAN eTruck bekannt: 100 Exemplare gehen an das französische Logistikunternehmen Jacky Perrenot. Für den E-Lkw in den Ausprägungen eTGX und eTGS liegen MAN rund sieben Monate nach Verkaufsstart fast 2.000 Bestellanfragen und Bestellungen vor.

