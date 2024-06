Zeekr plant 7 neue Elektro-Modelle / BYD Vertriebsnetz / Strafzölle auf China-Autos

1 – BYD erweitert deutsches Vertriebsnetz

Die Vertriebsgesellschaft Hedin Electric Mobility hat im ersten Halbjahr 2024 neun weitere Standorte für die chinesische Elektroautomarke BYD in Betrieb genommen. Darunter sind sowohl Autohäuser als auch zentrale Showrooms. Die neuen Standorte, die Hedin in diesem Jahr für BYD in Deutschland eröffnet hat, liegen unter anderem in Berlin, München, Dortmund und Göttingen. In Hamburg und Frankfurt wurden sogar sogenannte „Pioneer Stores“ eingerichtet, die in den Zentren der Großstädte den Bekanntheitsgrad der Marke erhöhen sollen“, wie BYD mitteilt.

2 – Zeekr plant sieben neue Modelle bis 2026

Die Premium-Marke Zeekr des chinesischen Geely-Konzerns will in den nächsten zwei Jahren sieben neue Elektroauto-Modelle auf den Markt bringen. Konkret will Zeekr neben dem bereits bekannten Minivan Zeekr Mix und der Kombi-Variante des Zeekr 007 einen weiteren Minivan sowie vier verschiedene SUV-Crossover herausbringen. Dies geht aus einer geleakten Folie einer Präsentation der Deutschen Bank hervor. Minivans mögen zwar weltweit nicht mehr im Trend liegen, aber in China setzen die Autohersteller dank der neuen Drei-Kind-Politik des Landes und der wachsenden Mittelschichtbevölkerung verstärkt auf diese „People Mover“. Bei Zeekr wird die Produktpalette in Zukunft nicht nur einen, sondern drei solche MPVs umfassen.

3 – Neue Verhandlungen zwischen EU und China zu E-Auto-Zöllen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat auf seiner China-Reise offenbar Bewegung in den Handelsstreit um zusätzliche Zölle für Elektroautos gebracht. Die chinesische Regierung und die EU wollen wieder miteinander reden. Das nährt die Hoffnung auf eine kurzfristige Lösung. Beide Seiten sollen vereinbart haben, Konsultationen aufzunehmen und „auf allen Ebenen“ miteinander über das Thema zu sprechen. Laut dem Sprecher der EU-Kommission haben der EU-Handelskommissar und der chinesische Handelsminister am Samstag ein erstes „offenes und konstruktives Gespräch“ geführt. Im Anschluss an diesen Austausch bestätigte das chinesische Handelsministerium, dass man sich auf jene Konsultationen geeinigt habe.

4 – Ferrari auf dem Weg ins Elektro-Zeitalter

Der Sportwagenhersteller Ferrari hat im italienischen Maranello eine Fabrik eröffnet, in der künftig das erste Elektro-Modell des Unternehmens sowie Antriebe und Batterien dafür hergestellt werden. Ferrari will in der neuen Fabrik aber auch weiterhin Sportwagen mit Verbrennungsmotoren bauen. „Das Werk spiegelt das Prinzip der technologischen Neutralität wider, da es die Produktion und Entwicklung von Verbrennungsmotoren, Hybridmotoren und neuen Elektromotoren beherbergen wird, die alle in der Lage sind, das für Ferrari typische Fahrvergnügen zu liefern“, so die Italiener. Das neue Gebäude nennt sich dennoch „E-Building“.