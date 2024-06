BYD erweitert deutsches Vertriebsnetz

Die neuen Standorte, die Hedin in diesem Jahr für BYD in Deutschland eröffnet hat, liegen etwa in Berlin, München, Dortmund und Göttingen. In Hamburg und Frankfurt wurden sogar sogenannte „Pioneer Stores“ eingerichtet, die in den Zentren der Großstädte den Bekanntheitsgrad der Marke erhöhen sollen“, wie BYD mitteilt.

Seit Anfang Mai ist die Grill-Gruppe im Großraum München Service-Partner von BYD in Deutschland und für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen zuständig. Am ersten gemeinsamen Standort in Hohenlinden, östlich von München, führt sie Service-, Garantie-, Reparatur-, Lack- und Karosseriearbeiten an Fahrzeugen durch und ist zum Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör autorisiert.

Mit Beginn der Fußball-Europameisterschaft Mitte Juni, bei der BYD als offizieller Partner auftritt, gibt es damit 27 Verkaufsstandorte. Dabei arbeitet der chinesische Hersteller mit verschiedenen Händlern zusammen: Die Standorte werden von den sieben Handelsgruppen Glinicke, Reisacher, Riess, Senger, SPT Avior, Sternauto und Hedin Automotive betrieben.

Bild: BYD Bild: BYD Bild: BYD

Im weiteren Jahresverlauf sind weitere Neueröffnungen und -auftritte geplant: Im dritten Quartal soll ein „Pioneer Store“ von Sternauto in Berlin eröffnen. „Darüber hinaus erhöht Hedin Electric Mobility die Vertriebs- und Servicenetzdichte durch die enge Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern und durch Neu-Kooperationen. Im Großraum Stuttgart sind kurzfristig neue Vertriebs- und Servicestandorte vorgesehen, um die regionale Präsenz zu stärken“, heißt es in der Mitteilung.

„Mit der diesjährigen Erweiterung unseres Vertriebs- und Servicenetzes erfüllen wir unser Versprechen an den Kunden“, sagt Jan Grindemann, COO Hedin Electric Mobility GmbH und Generalimporteur von BYD in Deutschland. „Wir fokussieren uns auf professionelle Händlergruppen, um in Sachen Beratung und Kompetenz im Verkauf und Service mit Qualität punkten zu können.“

Quelle: Info per E-Mail