Stagecoach nimmt erste Enviro100EV in Ayrshire in Betrieb

Seit November letzten Jahres nimmt Alexander Dennis Kundenbestellungen für den Enviro100EV an. Dabei handelt es sich um einen elektrischen Midibus mit einer Länge von nur 8,5 Metern. Angetrieben wird das Modell von einem E-Motor, der auf 230 kW Dauer- und 260 kW Spitzenleistung kommt. Der Hersteller beziffert den Energiegehalt der Batterien auf 236 und 354 kWh. Die Reichweite soll mit der kleineren Batterie bei 190 Meilen und mit der größeren bei 285 Meilen liegen – umgerechnet sind das 305 und 459 Kilometer.

Entschieden hat sich Stagecoach offenbar für die Konfiguration mit dem größten Batteriepaket. „Wir haben eine beträchtliche Menge an Leistung in unseren ‚großen Kleinbus‘ gepackt, was ihn mit Abstand zum Klassenbesten macht, mit seiner Batteriekapazität von 354 kWh und einer Reichweite von bis zu 285 Meilen“, so Paul Davies, Präsident und Geschäftsführer von Alexander Dennis. So soll es möglich sein, die Midibusse einen ganzen Tag betreiben zu können, ohne sie zwischendurch laden zu müssen.

Gleich zwölf Exemplare hat der ÖPNV-Betreiber nun in die Flotte aufgenommen. Es sind zugleich die ersten Enviro100EV, die ihren Betrieb aufnehmen. Sie sollen künftig in der Grafschaft im Südwesten Schottlands verkehren – insbesondere in den Gemeinden in Ayr, Irvine und Kilmarnock. „Die heutige Einführung zeigt, dass wir unserer Verpflichtung nachkommen, unsere Flotte in ganz Ayrshire zu dekarbonisieren“, so Fiona Doherty, Geschäftsführerin von Stagecoach West Scotland. Die Investition für die zwölf Enviro100EV beziffert das Nahverkehrsunternehmen auf fünf Millionen Pfund. Im Zuge der jüngsten Modernisierung seiner Depots in Kilmarnock und Ayr hat das Unternehmen zudem 21 neue Ladestationen installiert. Ob die Ladeinfrastruktur bei der Investitionssumme bereits einberechnet wurde, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Dafür lässt Stagecoach wissen, dass bereits im Jahr 2023 15,7 Millionen Pfund investiert wurden, um 27 elektrische Eindeckerbusse in die Region zu bringen. Insgesamt kommt die elektrische Busflotte des ÖPNV-Betreibers in Ayrshire auf 60 Fahrzeuge. Bis 2035 strebt Stagecoach West Scotland eine vollständig emissionsfreie Flotte an.

stagecoachbus.com