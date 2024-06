Geely-Tochter LEVC startet Verkauf des Elektro-Vans L380

Der im Januar vorgestellte L380 startet in China zu Preisen ab 379.900 Yuan (umgerechnet rund 48.800 Euro). Die teuerste Variante kostet 479.900 Yuan (ca. 61.700 Euro). Der in China produzierte L380 ist auch für den globalen Export bestimmt. Die endgültigen Spezifikationen für Märkte außerhalb Chinas will LEVC in den kommenden Monaten bekanntgeben.

Der Van ist ein rund 5,30 Meter langer Elektrowagen, der wahlweise mit sechs oder acht Sitzplätzen angeboten wird. Die Kennziffer 380 soll auf die Geräumigkeit des Modells, hinweisen, denn es soll Platzverhältnisse „wie in einem Airbus A380“ geben, wie der Hersteller kürzlich gegenüber dem Portal „Car News China“ erklärte.

Laut Unternehmen stammt die Inspiration für den L380 daher auch aus der Welt der Luxusflüge: Er bietet flexible Stühle im Stil der ersten Klasse, die mit weichem, feinem Semianilin-Leder verkleidet sind, die zum Schlafen umgeklappt werden können.

Alex Nan, CEO von LEVC, kommentierte: „Der Verkaufsstart unseres innovativen neuen Luxus-Vans L380 in China ist eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte von LEVC. Damit bauen wir unsere Position innerhalb der Geely Holding Gruppe weiter aus und maximieren die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, die globale Lieferkette und die Produktionsressourcen der Gruppe, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen.“

Und weiter sagte Nan: „Der L380 erfüllt die Nachfrage nach flexiblen, vielseitig einsetzbaren, rein elektrischen Luxusfahrzeugen für mehrere Personen und führt LEVC in einen völlig neuen Sektor ein. Wie alle unsere Produkte ist auch der L380 von der reichen Geschichte des Unternehmens inspiriert, kombiniert mit den umfangreichen Ressourcen und der technischen Innovation der Geely Holding Group. Mit dem Verkaufsstart wird unsere Dynamik weiter zunehmen und uns auf den Weg bringen, mehr Kunden als je zuvor innovative emissionsfreie Fahrzeuge anzubieten.“

Bild: LEVC Bild: LEVC Bild: LEVC Bild: LEVC Bild: LEVC

Nach der Einführung der hochmodernen EV-Plattform namens Space Oriented Architecture (SOA), die gemeinsam mit Geely entwickelt wurde, ist der L380 das erste Modell, das auf dieser Technologie basiert. Die Plattform soll die Fahrzeugpalette von LEVC auch über den L380 hinaus um neue Produkte erweitern, die Fortschritte bei Reichweite, Effizienz, Sicherheit, Ladezeit, Haltbarkeit und Konnektivität bieten.

Bei der Plattform SOA (Space Oriented Architecture) handelt es sich um eine abgewandelte Version der Geely-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture), die für Nutzfahrzeuge optimiert wurde. Die SEA kommt in Modellen vom Smart #1 bis hin zum großen Van Zeekr 009 bzw. Volvo EM90 zum Einsatz, die im Kern mit dem LEVC L380 vergleichbar sind. Die Vans von Geely und Volvo sind aber mit zahlreichen Luxus-Features auf den Privatkunden-Markt ausgelegt, während sich LEVC vor allem an Flottenkunden wie etwa Fahrdienste richtet.

