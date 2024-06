Robotaxi-Dienst von Rimac / VW verbündet sich mit Rivian / LEVC Elektro-Van

1 – VW verbündet sich mit E-Auto-Hersteller Rivian

Volkswagen geht bei der Entwicklung von Auto-Software ein Bündnis mit dem US-Hersteller Rivian ein. Für VW ist es ein neuer Anlauf, seinen Software-Rückstand aufzuholen. Dass Volkswagen es ernst meint mit dem Bündnis, zeigt die Investitionssumme, um die es geht: Die Wolfsburger wollen bis 2026 eine Summe von bis zu drei Milliarden Dollar in Rivian investieren. Außerdem sollen bis zu zwei Milliarden Dollar in ein gemeinsames Joint Venture fließen. Die Investments sind dabei jeweils abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine. Für Rivian mit seinen tiefroten Zahlen haben die finanziellen Aspekte der Kooperation hohe Priorität. 2023 fuhr der E-Auto-Hersteller unterm Strich einen Nettoverlust von 5,4 Milliarden US-Dollar ein.

2 – Rimac präsentiert Robotaxi-Dienst namens Verne

Der bislang für seine Hypercars bekannte kroatische Elektroautobauer Rimac hat einen eigenen Robotaxi-Dienst vorgestellt. Der nach Jules Verne benannte Service und sein Ökosystem basieren auf drei Schlüsselelementen – darunter auch das autonome Fahrzeug selbst, das natürlich rein elektrisch angetrieben wird. Die weiteren Säulen von Verne neben dem Fahrzeug sind eine App und eine spezielle Infrastruktur. Doch zunächst zum Fahrzeug selbst: Bei bisherigen Ankündigungen für Robotaxi-Dienste wurden meist Kleinbus-artige Fahrzeuge präsentiert. Rimac setzt dagegen auf ein futuristisch gestaltetes Kompaktmodell, das sogar nur als Dreitürer mit Schiebetüren ausgelegt ist – also nur für einen oder zwei Fahrgäste.

3 – LEVC startet Verkauf des Elektro-Vans L380

Der Hersteller der berühmten London-Taxis namens LEVC bringt seinen neuen Elektro-Van L380 auf den Markt. Er ist zunächst ausschließlich in China erhältlich, wo das Fahrzeug auch gebaut wird. Auch in Großbritannien soll das Modell innerhalb der nächsten zwei Jahre verfügbar sein. Hintergrund für den Start in China ist, das LEVC seit einigen Jahren zum chinesischen Geely-Konzern gehört. Der L380 startet in China zu Preisen von umgerechnet rund 48.800 Euro. Der Stromer ist aber auch für den globalen Export bestimmt. Die endgültigen Spezifikationen für Märkte außerhalb Chinas will LEVC in den kommenden Monaten bekanntgeben.

4 – Polestar 2 erhält kleine Design-Updates und mehr Reichweite

Polestar hat den neuen Modelljahrgang des Polestar 2 vorgestellt. Der 2025er Polestar 2 erhält nicht nur eine Reihe von Designupdates und mehr Ausstattungsoptionen, sondern auch mehr Reichweite für alle Varianten. Bis zu 659 Kilometer gemäß WLTP sind es für die Version Long Range Single Motor. Bisher war diese Variante mit 654 Kilometern Normreichweite angegeben, der Zuwachs beim Modelljahr 2025 ist also gering. Der große Sprung mit 103 Kilometern plus fand bereits zum Modelljahr 2024 statt, als die Single-Motor-Varianten von Front- auf Heckantrieb umgestellt und große Batterie-Updates eingeführt wurden. Einen etwas größeren Sprung gibt es nun bei der Variante Standard Range Single Motor. Hier steigt die Reichweite von 532 auf 554 Kilometer.