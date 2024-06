Suncar zeigt neuen Elektrobagger mit besserer Batterie

Die Batteriekapazität beträgt neu 126 kWh. Im Zusammenspiel mit dem drehmomentstarken Axialfluss-Motor reicht die Kapazität für den typischen Betrieb während eines vollen Einsatztages aus. Die DC-Ladeschnittstelle der E-Bagger erlaubt Ladeleistungen von bis zu 100 kW. Damit werden die Batterien in rund 50 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen. Mit Wechselstrom sind Ladeleistungen von 22 kW oder optional 44 kW möglich. Im stationären Einsatz kann der Bagger auch über ein mitgeliefertes Kabel an eine herkömmliche Industriesteckdose angeschlossen werden.

Die Batteriespeicher liefert die Kreisel Electric GmbH mit Sitz in Österreich. Das Partnerunternehmen von Suncar stellt hocheffiziente und sichere Batteriesysteme im Off-Highway-Bereich her. Eine neue dielektrische Kühlflüssigkeit, die die Batteriezelle direkt umspült, sorgt für eine optimale Konditionierung und den sicheren Betrieb. Zudem überzeugt sie laut Unternehmen mit einer hohen Umweltverträglichkeit.

Bereits seit sechs Jahren bewähren sich die Vorgängermodelle des neuen Elektrobaggers erfolgreich im Praxiseinsatz. Für die neue Entwicklungsplattform wurden das Design, die Leistung und die Bedienung optimiert. „Unsere Entwicklungskompetenz in der Elektrifizierung von Baggern haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Wir halten damit Schritt mit der steigenden Nachfrage und schöpfen das erhebliche ökonomische und ökologische Einsparungspotential für Baustellen in Städten und in geschlossenen Räumen aus“, sagt Stefan Schneider, Geschäftsführer von Suncar.

Die neue Bagger-Generation ist wie alle von Suncar entwickelten Maschinen mit einer Fernüberwachung ausgestattet, dem sogenannten Insight Remote System ausgestattet. Damit lassen sich Betriebs- und Verbrauchsdaten in Echtzeit kontrollien. Eine Kartenansicht zeigt zudem die aktuellen Standorte der Baumaschinen. Das Tool hilft zudem dem Kundenservice, mögliche Fehler an den Baumaschinen aufzuspüren.

In den vergangenen Monaten haben eine Reihe von Herstellern elektrische Bagger vorgestellt. So bringt der chinesische Hersteller Sany einen Elektrobagger nach Europa. Auch Volvo Construction Equipment, kurz Volvo CE, hat vor kurzem neue Radlader und Bagger vorgestellt, die rein elektrisch betrieben werden. Und der japanische Baumaschinenhersteller Komatsu hat im Januar einen neuen Elektrobagger präsentiert.

pressebox.de