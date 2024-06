Sila bekommt 375 Millionen Dollar für Silizium-Anoden-Produktion

Die Finanzierungsrunde sichert die Fertigstellung des neuen Werks von Sila in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington. Das Werk soll im 1. Quartal 2025 fertiggestellt werden. Die Auslieferung des „Titan Silicon“ genannten Anodenmaterials an Automobilkunden soll dann im 4. Quartal 2025 starten. „Titan Silicon“ fungiert als Anode mit hohem Siliziumgehalt, die den Graphit in einer Lithium-Ionen-Zelle ganz oder teilweise ersetzen kann.

Die ersten beiden Kunden für „Titan Silicon“ sind wie berichtet Mercedes-Benz und Panasonic. Zudem hat Sila laut eigenen Angaben mit drei weiteren Firmen Verträge geschlossen, die aber noch nicht öffentlich bekanntgegeben werden dürfen.

Der Ausbau der Sila-Fertigungsanlage in Moses Lake verläuft laut Mitteilung planmäßig und wird genügend Kapazität bieten, um die Kunden des Unternehmens zu bedienen. Zusätzliche zukünftige Erweiterungen am Standort sollen Sila in die Lage versetzen, genügend Material für die Versorgung von bis zu einer Million Autos pro Jahr zu produzieren.

„Unsere Investoren teilen die Ansicht, dass die Welt auf vollelektrische Fahrzeuge umsteigen wird“, sagte Gene Berdichevsky, Mitbegründer und CEO von Sila. „Jeder Autohersteller weiß, dass die Zukunft elektrisch sein muss, und ist sich bewusst, dass der Weg zu einer breiteren Akzeptanz nicht allein über Kostensenkungen führt. Um die Welt zu verändern und die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen, muss die Branche bei der Batterieleistung und den Ladegeschwindigkeiten den nächsten großen Schritt machen. Mit Sila können die Autohersteller die nächste Generation von Elektroautos anbieten, die diejenigen überzeugen, die mehr von ihrem Elektroauto erwarten.“

„Wir haben die stetige Umsetzung von Sila beobachtet, seit wir 2021 erstmals in das Unternehmen investiert haben“, sagte Joseph Fath, Portfoliomanager bei T. Rowe Price Associates. „Mit seinem disziplinierten Fokus auf Herstellung und Qualität glauben wir, dass Sila die Ausdauer und Beständigkeit hat, um die zukünftige globale Nachfrage zu befriedigen und auf lange Sicht ein Marktführer zu sein.“

„Titan Silicon“ war die erste kommerzielle Silizium-Anoden-Technologie der nächsten Generation, die im Jahr 2021 auf den Markt kam. Sie bietet heute eine um bis zu 20-25 Prozent höhere Energiedichte als die branchenweit leistungsfähigsten Graphitzellen. „Titan Silicon“ ermöglicht es den Automobilherstellern, eine unübertroffene Leistung für Elektroautos zu liefern, die Reichweite der Fahrzeuge drastisch zu erhöhen und die Ladezeiten zu verkürzen – ein entscheidender Faktor, um den Bedenken der Verbraucher beim Umstieg auf Elektroautos zu begegnen. Künftige Versionen von „Titan Silicon“ sollen Verbesserungen von bis zu 40 Prozent ermöglichen, die Ladezeiten auf weniger als 10 Minuten verkürzen und die Kosten pro Kilowattstunde für Batterien senken.

