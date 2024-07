Virta unterstützt Ladenetz-Ausbau in Südostasien

Virta ist bekanntlich ein Plattform-Dienstleister für Software-Lösungen rund um das Laden von Elektrofahrzeugen – mit Fokus auf Europa. Daher wollen die Finnen auch ihre zehnjährige Erfahrung in der Software-Welt rund um Ladesäulen in die neue Partnerschaft einbringen – seit 2022 ist Virta zudem selbst bereits in Südostasien aktiv.

Gentari wiederum ist in der Petronas-Gruppe als Anbieter für Lösungen rund um saubere Energien positioniert – etwa mit der Plattform Gentari Go, über die seit Februar 2024 auch Ladestationen in einigen Ländern Südostasiens nutzen können. Über seine Tochtergesellschaft Gentari Green Mobility wird Gentari auf die digitalen Plattformdienste, die Technologie und das Branchenwissen von Virta zurückgreifen, um den Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge zu unterstützen. Gemeinsam werden die Partner auch mit Drittunternehmen zusammenarbeiten, um die Interoperabilität der Ladeinfrastruktur in der Region sicherzustellen, wie es seitens Virta heißt.

Mit den teils zweistelligen Wachstumsraten bei Elektroauto-Neuzulassungen in den südostasiatischen Ländern steigt auch der Bedarf an Infrastruktur, insbesondere bei den Schnellladern. Virta erwartet nach eigenen Angaben, dass sich der Markt in der Region viel schneller entwickeln wird, als es bisher in den USA und der EU geschehen ist. „dass sich der Markt in der Region viel schneller entwickeln wird, als es bisher in den USA und der EU geschehen ist“, so das Unternehmen.

„Diese Partnerschaft hat großes Potenzial, die Dynamik der Energiewende in Südostasien nachhaltig zu verändern. Gentari Green Mobility hat sich innerhalb eines Jahres und sechs Monaten seit seiner Gründung zu einem führenden Akteur im Bereich der Elektromobilität entwickelt, und wir freuen uns, das Wachstum mit unseren markterprobten End-to-End-Lösungen und Erfahrungen im Bereich der globalen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge weiter voranzutreiben, einschließlich der regionalen Präsenz in Singapur, Thailand und Australien“, sagt Elias Pöyry, Mitbegründer und Chief Business Development Officer von Virta. Unsere Kunden und Partner werden von unserem ganzheitlichen Ansatz profitieren, der eine schnellere Verbreitung von Elektrofahrzeugen in der gesamten Region ermöglicht – ‚Powered by Virta‘.“

„Ich bin überzeugt, dass Gentari bestens positioniert ist, um Marktführer in Südostasien zu werden“, fügt Shah Yang Razalli, stellvertretender Geschäftsführer von Gentari und Geschäftsführer von Gentari Green Mobility, hinzu. „Wir verfügen bereits über eine starke Präsenz in der Region und ein tiefes Verständnis für die lokalen Geschäftsanforderungen und Verbraucherbedürfnisse. Die Zusammenarbeit mit einem Partner, der globale Standards und umfangreiche Branchenerfahrung mitbringt, betrachten wir als entscheidend, um unsere Pläne effizient und in großem Maßstab umzusetzen.“

virta.global