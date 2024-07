Ferrari plant Batterie-Tausch bei Plug-in-Hybriden

Fahrzeuge von Ferraris sind nicht nur Autos, sondern auch rollende Geldanlagen. Und selbst wenn Plug-in-Hybride größtenteils mit ihrem Verbrennungsmotor fahren, ist die Batterie eine teure und wichtige Komponente. Denn lässt mit der Zeit ihre Leistungsfähigkeit ab, sinkt nicht nur die elektrische Reichweite der Fahrzeuge, sondern das Fahrzeug kann womöglich auch die angegebene Antriebsleistung nicht mehr erreichen – wenn die alternde Batterie nicht mehr genügend Energie an den Elektromotor abgeben kann. Für den Restwert eines so teuren Autos nicht gerade eine gute Aussicht.

Mit dem neuen Batterietausch-Programm bietet Ferrari nun eine Art Garantieverlängerung an, die den Austausch der Batterien in festgelegten Abständen regeln soll. Das „Warranty Extension Hybrid Program“ verlängert offiziell die aktuelle Fünf-Jahres-Garantie auf acht Jahre. Kommt es dann zu einem Problem, ersetzt Ferrari die Batterie ohne weitere Kosten. Das zusätzliche „Power Hybrid Program“ erweitert die Garantie auf alle wichtigen Komponenten des Antriebs (inklusive der Batterie) nach diesen acht Jahren der ersten Garantieverlängerung auf insgesamt 16 Jahre. Es sind also – theoretisch – neue Batterien nach acht und 16 Jahren möglich.

Die beiden Programme umfassen die Modelle SF90 Stradale, das zugehörige Cabrio SF90 Spider, die beiden Sport-Versionen SD90 XX Stadale und SF90 XX Spider sowie die in deutlich größeren Stückzahlen gebauten 296 GTB und 296 GTS. Ob Ferrari das Angebot auch auf sein erstes Elektromodell, das im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll, ausweiten wird, ist noch nicht bekannt. Die Batteriezellen für die Plug-in-Hybride und den Elektro-Ferrari stammen übrigens von SK On.

