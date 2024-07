China: Öffentlicher Sektor in Jiangsu darf Tesla Model Y beschaffen

Wie chinesische Medien berichten, hat es das Tesla Model Y auf eine Liste von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modellen geschafft, die dem öffentlichen Sektor in der Provinz Jiangsu die Beschaffungsauswahl vorgibt. Dies sei das erste Mal, dass Teslas Autos für den Kauf durch die chinesische Regierung in Frage kommen, heißt es unter anderem bei der chinesischen Publikation The Paper. Die ostchinesischen Provinz grenzt an Shanghai, wo Tesla das Model Y für den chinesischen Markt bekanntlich baut.

Unterdessen berichtet das Portal CN EV Post, dass mehrere staatliche Unternehmen in Shanghai Einheiten des Tesla Model Y gekauft hätten, um „die Gleichbehandlung von in- und ausländischen Unternehmen zu demonstrieren“. Dieser Gleichbehandlungsanspruch besteht in der Shanghaier Pilot-Freihandelszone Lingang. Als Beispiele werden die Unternehmen Chengtou Xinggang und Lingang Investment Holding genannt.



