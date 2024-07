Opel Combo Electric für 38.600€ / Mercedes eCampus in Stuttgart / Porsche Taycan

1 – Neuer eCampus: Mercedes bündelt Batterieentwicklung in Stuttgart

Mercedes-Benz hat gestern an seinem Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim den eCampus eröffnet. Dort soll die Batterieforschung des Autobauers gebündelt werden, um innovative Hochleistungszellen und neue Fertigungsprozesse zu entwickeln. Das erklärte Ziel: Die Batteriekosten sollen um mehr als 30 Prozent sinken. electrive war natürlich vor Ort. Die Eröffnung fand im Beisein von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Wirtschaftsminister Robert Habeck statt. Letzterer forderte, dass die – Zitat – „irrlichternde politische Debatte“ rund um die Transformation aufhören müsse. „Wenn wir jetzt zaudern und Zeit verlieren, dann werden wir am Ende auch den Wettbewerb verlieren“, sagte der Wirtschaftsminister.

2 – Porsche kürzt wohl Taycan-Produktion

Porsche will offenbar die Taycan-Produktion kürzen. Laut einem Medienbericht soll die Fertigung in Stuttgart-Zuffenhausen auf eine Schicht reduziert werden. Angesichts des schwachen Absatzes werde Porsche die Fertigung des vollelektrischen Flaggschiffs Taycan neu organisieren, berichtet die „Stuttgarter Zeitung“. Konkret sei geplant, das in Zuffenhausen gebaute Elektro-Modell nur noch im Einschichtbetrieb zu produzieren. Arbeitsplätze sollen durch die Kürzung der Taycan-Fertigung nicht bedroht sein – jedenfalls nicht solche der Stammbeschäftigten. Porsche wollte auf Nachfrage von electrive die Informationen nicht kommentieren, es gibt also kein klares Dementi.

3 – Opel Combo Electric ab 38.600 Euro bestellbar

Beim überarbeiteten Opel Combo Electric ist nach der Cargo-Version nun auch die Pkw-Variante in Deutschland bestellbar. Er ist als Fünf- oder Siebensitzer zu haben – und hat nach der Modellpflege nun einen LFP-Akku an Bord. Opel bezeichnet den Hochdach-Kombi als „ideales Familienfahrzeug“. Zur Auswahl stehen weiterhin zwei Fahrzeuglängen: 4 Meter 41 mit bis zu fünf Sitzen oder 4 Meter 76 mit einer optionalen dritten Reihe und bis zu sieben Sitzen. Während die kleinere Version bei 38.600 Euro brutto startet, ist der Combo XL ab 39.600 Euro eingepreist. Opel hatte die neue Version des Combo Electric im Dezember präsentiert. Ein halbes Jahr später werden jetzt also die Bestellbücher geöffnet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um die Pkw-Variante des kleinsten Transporters im Opel-Sortiment.

4 – Tesla stellt wohl Pläne für Indien-Fabrik zurück

Tesla hat seine Pläne für eine Fabrik in Indien offenbar auf Eis gelegt. Indiens Regierung rechnet laut Insidern nicht damit, dass Tesla in naher Zukunft eine Investition in das Land tätigen wird. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg. Elon Musk hatte einen für Ende April geplanten Besuch in Indien verschoben und seither ist der Kontakt offenbar abgebrochen. Dass Musk und auch seine Führungskräfte seitdem keine weiteren Anfragen an die Behörden in Neu-Delhi gestellt haben, gehen die Informanten davon aus, dass der Kontakt nicht mehr erwünscht sei.

5 – NRW-Polizeigewerkschaft überrascht mit Tempolimit-Aussage

Gemeinsam mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis fordern fordert die Gewerkschaft der Polizei NRW die sofortige Einführung eines bundesweiten, generellen Tempolimits – für mehr Sicherheit und Klimaschutz. Soweit, so nachvollziehbar. Der Bogen, den die Polizei dabei speziell zur E-Mobilität schlägt, mutet allerdings skurril an. Wörtlich heißt es: „Wer mehr Elektromobilität auf den Autobahnen ohne zusätzliche Sicherheitsrisiken will, muss dafür sorgen, dass der Verkehrsfluss stärker harmonisiert wird. Das geht nur durch ein Tempolimit. Elektrofahrzeuge lassen sich nicht ohne dramatische Verkürzung der Reichweite mit Geschwindigkeiten über 130 km/h bewegen.